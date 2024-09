La Audiencia de Madrid suspende su deliberación sobre el ‘caso Begoña Gómez’ y aplaza su decisión

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este lunes aplazar la deliberación sobre el recurso presentado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en el que solicitaba el archivo de la causa que el juez Juan Carlos Peinado dirige en su contra por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según una providencia consultada por OKDIARIO, los tres magistrados encargados de abordar el caso –ya que la ex ministra de Justicia Pilar Llop, actualmente destinada en esta sección, se ha apartado del proceso– han suspendido la deliberación prevista sobre la instrucción del Juzgado número 41 de Madrid de Plaza Castilla. Iba a ser la tercera vez que la Audiencia Provincial se posiciona sobre la causa que acorrala a la mujer de Pedro Sánchez.

«Tras el examen de los documentos remitidos el pasado 9 de septiembre, recibidos el día 13 de septiembre, se comprueba la existencia de un recurso de apelación directo contra el auto de 1 de julio de 2024 por la defensa de la investigada, recurso al que no se hacía referencia en el oficio remisorio ni en el escueto testimonio acompañado. Por lo que, al tener relevancia para la deliberación señalada en el día de hoy, el estado de tramitación del citado recurso, deberá aclararse por la letrada de la Administración de Justicia adscrita al Juzgado de Instrucción no 41 de Madrid el mismo, con suspensión de la deliberación señalada para el día de hoy», reza la resolución judicial de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Contra esa decisión cabe recurso de súplica en el plazo de 3 días.

En otras palabras, la Sala que se encuentra por encima de Peinado ha detectado problemas para consultar toda la documentación referida al caso y, en particular, uno de los recursos del letrado de Begoña Gómez. Por ello, requieren a la secretaria del juzgado de instrucción una «aclaración». El abogado de la mujer de Sánchez presentó un recurso de apelación directo contra el auto en el que Peinado insistía en que investiga toda la relación de Begoña Gómez con el empresario Carlos Barrabés. «Los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial, con exclusión de los hechos relativos a los contratos adjudicados a la Unión Temporal de Empresas constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea», firmó el magistrado instructor.

La defensa de la imputada Begoña Gómez, liderada por el ex ministro socialista Antonio Camacho, solicitó a la Audiencia de Madrid que impida a Peinado llevar a cabo una «investigación universal» en su contra, pidiendo el archivo del procedimiento al considerar que no existen indicios que la vinculen con los contratos investigados ni con las vicisitudes económicas de una aerolínea que fue rescatada con dinero estatal. En el recurso la defensa solicitó la anulación de la resolución en la que el juez señalaba que estaba investigando «todos los actos, conductas y comportamientos realizados por la investigada desde que su esposo asumió el cargo de presidente del Gobierno de España», tal como se describía en la denuncia inicial de Manos Limpias, a excepción de los contratos bajo investigación de la Fiscalía Europea. La defensa solicitó adelantar la fecha de deliberación, pero el tribunal rechazó la petición al no considerarlo un asunto «preferente».

Por su parte, y del mismo modo, la Fiscalía solicitó a la Audiencia de Madrid que acotara la investigación, argumentando que el juez estaba dirigiendo una «causa general» y no había definido claramente el objeto de la investigación. El Ministerio Público señaló que la respuesta del juez parecía más bien una «causa general» o, al menos, excesivamente amplia dadas las circunstancias.

Desde la presentación de los recursos, la defensa de Gómez ha presentado varios escritos reiterando sus quejas sobre la actuación del juez Peinado. El pasado martes, el abogado de Gómez aseguró que el juez estaba ordenando diligencias de investigación basadas en «meras especulaciones con motivos ajenos a la causa».

Testifical y querella

Una de las diligencias encargadas por Peinado y que ha sido recurrida por el abogado de Begoña Gómez es la declaración como testigo de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE). El juez instructor, confiando en la desestimación de los recursos, ordenó que fuera llamada a comparecer el próximo 16 de octubre.

Además, el juez aún debe decidir si admite una nueva querella, presentada en otro juzgado madrileño, relacionada con Begoña Gómez. La semana pasada, la Audiencia de Madrid ya determinó que Peinado es competente para investigar la querella presentada por Hazte Oír, que acusa a Gómez de haberse apropiado de un software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Como publicó OKDIARIO, pagó con dinero del centro público el desarrollo de la plataforma web y luego creó una empresa con exactamente el mismo nombre –Transforma TSC SL–.

Este asunto llegó a manos de Peinado después de que en junio pasado el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid enviara la querella al Juzgado de Instrucción Número 41. Aunque la Fiscalía se opuso, el juez Juan Ramón Reig ratificó su decisión de inhibirse. El Ministerio Público recurrió ante la Audiencia Provincial, que finalmente desestimó el recurso hace escasos días. Fuentes jurídicas citadas por Europa Press subrayan que esta nueva querella no formaba parte de la causa cuando se presentaron los recursos que se estudian este lunes, por lo que la decisión de los magistrados no afectará a esta posible nueva derivada, sobre la cual Peinado aún debe pronunciarse.