Pedro Sánchez se pasea con la imputada Begoña Gómez por el Festival de San Sebastián

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este jueves al Festival de San Sebastián junto a su esposa, Begoña Gómez. La mujer del dirigente socialista se encuentra imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en una trama que está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que está recibiendo ataques por parte del Ejecutivo de Sánchez. El jefe del Ejecutivo continúa intentando blanquear la imputación de su mujer y no duda en acudir con ella a varios eventos públicos en las últimos meses a pesar del horizonte judicial al que se está enfrentando.

Tanto Pedro Sánchez y Begoña Gómez posaron en la alfombra roja del Festival del Cine de San Sebastián junto a otras estrellas de la gran pantalla, como el director Pedro Almodóvar, la estrella internacional Tilda Swinton u otras personalidades del cine nacional como Vicky Luengo. El presidente del Gobierno aterrizó en la ciudad vasca, tras haber pasado unos días en Nueva York, con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU. En la ciudad norteramericana fue galardonado por la ONU (a través de su agencia ONU Mujeres) por sus «logros feministas». Un premio que la propia organización vincula al «incremento de financiación» recibida que se ha producido bajo su mandato: un goteo de casi 15 millones de euros dividido en 10 pagos desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Sin embargo, Sánchez no recibió este premio de manos de la actriz Anne Hathaway, tal y como se había difundido desde Moncloa.

Sánchez acudió junto a su esposa al Festival de Cine de San Sebastián para para presenciar la entrega del Premio Donostia a Pedro Almodóvar. El cineasta manchego presentó también su nueva película, La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, entre otros. El jefe del Ejecutivo felicitó a Almodóvar por recibir este galardón. «Hace 44 años presentabas Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón en el Festival de San Sebastián. Fue la primera parada de un viaje que cambió para siempre la historia del cine. Hoy ese mismo festival reconoce tu trayectoria artística internacional, solo al alcance de un maestro. Enhorabuena por el Premio Donostia, querido Pedro», aseguró el líder del PSOE en un mensaje colgado en las redes sociales. Pedro Sánchez no dudó en posar frente a las cámaras, en compañía de Begoña Gómez, junto a Pedro Almodóvar.

«Mr. Guapo»

El cineasta manchego también elogió a Sánchez de una forma peculiar, demostrando una vez más su afinidad con el PSOE como ha venido demostrando en los últimos años, pidiendo el voto para los socialistas en varias elecciones que se han ido celebrando. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada horas antes de que Sánchez aterrizara en San Sebastián. Almodóvar agradeció al jefe del Ejecuto su «apoyo» a la cultura, refiriéndose al presidente del Gobierno como «Mr. Handsome o Mr. Guapo», por cómo le conocen «en Europa y en Estados Unidos». «Hay muchas cosas que pedirle a una persona de esas características a nivel político y a nivel físico», apostilló.

Hace 44 años presentabas “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón” en el @sansebastianfes. Fue la primera parada de un viaje que cambió para siempre la historia del cine. Hoy ese mismo festival reconoce tu trayectoria artística internacional, solo al alcance de un maestro.… pic.twitter.com/NOo3MrK9Ap — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 26, 2024

«Tengo un discurso para agradecer el premio y tengo además a un hombre que además de ser nuestro presidente en Europa y en Estados Unidos, le llaman Mr. Handsome, que seguro que lo entendéis, Míster Guapo. Hay muchas cosas que pedirle y que decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también. Entonces yo tengo que decirme si me convierto mitad petarda o en mitad cineasta que reconoce un premio», esgrimió el director de cine.

Pedro Almodóvar también aprovechó para atacar a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, por no haber acudido aún a la exposición Madrid, chica Almodovar, sobre la vida del director, que acoge desde hace 15 días el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Almodóvar ha comparado la presencia de Sánchez en la entrega del premio con que el alcalde de Madrid no haya acudido a su exposición. «Mi exposición está en el Ayuntamiento, pero el alcalde aún no ha acudido a verla», afirmó.

Begoña Gómez, imputada

Pedro Sánchez acudió al Festival de Cine de San Sebastián junto a su esposa, Begoña Gómez, que se encuentra imputada por tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. A esto hay que sumar que este martes la Audiencia Provincial de Madrid avaló que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado investigue si la esposa del presidente del Gobierno se apropió del software desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid para la cátedra de «Transformación Social Competitiva» que codirigía la esposa del líder socialista.

La semana pasada, Pedro Sánchez también se exhibió junto a Begoña Gómez en una sala de cine de Madrid. El jefe del Ejecutivo fue acompañado por un cámara que se encargara de grabarle en la entrada al cine y en su acceso interior a la sala de proyecciones, con las entradas en la mano. Las imágenes fueron tomadas en los Cines Verdi, de la madrileña calle Bravo Murillo.

El dirigente socialista también se ha dejado ver junto a su esposa el pasado verano en París, con motivo de los Juegos Olímpicos, con el fin de hacerse fotos junto a los deportistas españoles que nos representaron en la cita olímpica de este año.