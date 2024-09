Sánchez ha pagado 14,6 millones a la ONG de Anne Hathaway que le ha premiado como «campeón feminista»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrá presumir a partir de ahora de haber sido galardonado por la mismísima ONU -a través de su agencia ONU Mujeres- por sus logros feministas. Un premio que la propia organización vincula al «incremento de financiación» recibida que se ha producido bajo su mandato: un goteo de casi 15 millones de euros dividido en 10 pagos desde que Sánchez llegó a La Moncloa. El premio le iba a regalar también la posibilidad de que fuese la actriz de Hollywood Anne Hathaway -embajadora de esta agencia ONU- quien se lo entregase, pero finalmente fue una diplomática jordana.

La factura para las arcas públicas de este reconocimiento al «campeón feminista» asciende, en total, a 14,66 millones de euros. Están repartidos en un total de diez ayudas, subvenciones y contribuciones realizadas vía Consejo de Ministros desde 2019. Van desde los 40.000 euros para organizar un foro feminista hasta los 4 millones de euros aprobados en septiembre de 2023 para «para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer».

El goteo de desembolsos de dinero público hacia esta organización, que reconoce a Sánchez como un líder mundial en materia de feminismo, ha sido constante durante sus años de Gobierno: partidas de 750.000 euros, 2,25 millones, 1 millón, 3,25 millones o una última el pasado mes de julio de 2,5 millones. De ellas, sólo 3 figuran registradas en la base de datos del Sistema nacional de Publicidad y Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda. En prácticamente todos los pagos se repite una palabra en el concepto: «empoderamiento».

ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas encargada de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabaja para garantizar los derechos y la participación plena de las mujeres en todo el mundo y su organización está actualmente en manos de Sima Sami Bahous, de origen jordano. Fue ella quien nombró a Anne Hathaway embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres en 2016, que se ha centrado en promover políticas de licencia parental equitativa y los derechos de las madres trabajadoras.

No fue la actriz

Según se había informado a Moncloa, el acto de entrega de premios He for She, organizado por ONU mujeres, iba a ser entregado al presidente socialista por la actiz de Hollywood Anne Hathaway. Una celebrity con la que Sánchez iba a tener una de las fotos destacadas de este viaje oficial, marcado en la agenda de Moncloa desde hace meses.

La actriz estadounidense, que en los últimos años se ha convertido en una activista social contra el acosos sexual, le iba a entregar a Sánchez un reconocimiento por «su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres de la ONU durante la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas». Según Hathaway, «es imprescindible que los líderes mundiales no solo promuevan la igualdad en sus discursos, sino que la traduzcan en acciones concretas».

Las «acciones concretas» que han terminado en la consecución de este premio vienen reflejadas en el dosier que la organización de los premios presentó en la gala. En el texto, entre las razones señaladas para galardonar a Sánchez, se incluye «continuar el apoyo al trabajo de ONU Mujeres mediante el incremento de su financiación».

Sin embargo, finalmente la actriz Anne Hathaway no acudió a esa gala. Su sustituta fue la directora de ONU Mujeres, la diplomática jornada Sima Bahous. Un hecho que ha despertado todo tipo de mofas y chanzas sobre el cambiazo de maestro de ceremonias con el que se encontró Sánchez una vez en la gala, donde cada cubierto va a unido a una aportación de 750.000 euros. Moncloa no ha precisado si Sánchez lo pagó o, como premiado, estaba invitado.