El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este martes en Nueva York un premio por su «defensa de la igualdad de género» por parte del organismo ONU Mujeres, la misma entidad que en 2019 animaba a usar el hiyab islámico. «No tengas miedo de ser la primera», escribía la organización en un mensaje compartido a través de sus redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha recibido el premio He for She de la ONU. Tal y como se describe en su propia web, se trata de un «un movimiento global» creado por el organismo internacional en 2014 que involucra «a más de 2 millones de hombres e individuos de todos los géneros en la defensa de la igualdad de género».

He for She indica en su portal oficial que las personas que reciben ese galardón pasan a formar parte de un «grupo creciente y diverso de líderes dedicados a transformar sus instituciones y establecer nuevos puntos de referencia para la igualdad, garantizando que las mujeres y las niñas tengan igualdad de oportunidades».

La entidad que impulsa este galardón es ONU Mujeres y compartió en 2019 un vídeo en el que parafraseaba a Halima Aden, modelo estadounidense de origen somalí y portadora de hiyab: «No tengas miedo a ser la primera». Una frase que animaba a usar la prenda islámica. Y recordaba que «hizo historia como primera modela en llevar el hiyab y el burkini en la portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit».

La modelo finalmente se retiró de las pasarelas en 2020 alegando razones religiosas para no continuar como modelo. Después de la cuarentena, alegó que le dio tiempo a pensar y llegó a la conclusión que esa profesión iba en contra de sus creencias: «Sólo puedo culparme a mí misma por preocuparme más por las oportunidades que por lo que realmente estaba en juego».

El gabinete no paritario de Sánchez

El jefe del Ejecutivo ha señalado en el evento celebrado este martes en Nueva York que «por desgracia, la igualdad de género no es una realidad, sino todavía una aspiración, no un lujo, sino una necesidad, no un capricho progresista, sino un derecho humano». Y él mismo ha celebrado que la defensa de los derechos de las mujeres sea una de las «principales líneas de actuación» de su Gobierno, además de una de las «principales prioridades» de su agenda política.

«Si las mujeres son la mitad de la población mundial, deberían de representar la mitad de los gobiernos y parlamentos, la mitad de los consejos de administración de las empresas de mayor envergadura, la mitad de los puestos de responsabilidad en cualquier ámbito o sector», ha abundado el líder socialista.

Sin embargo, su equipo más cercano, el gabinete de presidencia, está conformado mayoritariamente por hombres. Sólo hay una mujer entre los ocho cargos de confianza que rodean al inquilino de La Moncloa. Se trata de Silvia Calzón, directora de Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Los otros siete puestos los ocupan varones.

Esa misma organización, ONU Mujeres, fue beneficiaria de una «contribución» por parte del Gobierno de Sánchez el pasado 2 de julio. Se trataban de 2,5 millones de euros «a la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres». Formaba parte de un paquete de 17,5 millones de euros destinados a diferentes organismos de Naciones Unidas, entre las que estaba la organización que ahora premia al líder socialista.

Sin foto con Anne Hathaway

Sánchez, sin embargo, se ha quedado sin foto con la actriz Anne Hathaway, que iba a entregarle el galardón con el que ha sido distinguido el líder socialista. La artista tuvo que ausentarse de la gala debido a «motivos personales», dejando sin fotografía al presidente del Gobierno. Finalmente, la encargada de esta tarea ha sido Jaya Dukureh, embajadora de ONU Mujeres para África.

La ausencia de Hathaway ha constituido una decepción para los miembros de la comitiva después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, celebrase que la actriz fuese la encargada de entregar el premio: «Dios mío. Ésto no sé si lo va a superar Feijóo», ironizaba el ex alcalde de Valladolid en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.