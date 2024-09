La Audiencia pide a Peinado el sumario de Begoña Gómez para decidir si puede seguir investigando

La Audiencia de Madrid ha pedido al juez Juan Carlos Peinado el sumario de la causa de Begoña Gómez para decidir sobre si se debe continuar con la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según una providencia fechada a 9 de septiembre a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid solicita a Peinado el testimonio íntegro de la causa para poder resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Begoña Gómez. Una vez se estudien todos los documentos aportados se tomará la decisión sobre si se debe seguir con la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez.

«Examinadas las actuaciones y, siendo necesaria para la resolución del presente recurso de apelación, ofíciese al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a los efectos de remitir a esta Sala testimonio íntegro de la causa seguidas de las diligencias previas núm. 1146/2024», expone la magistrada María del Rosario Esteban. La decisión no es firme y podrá recurrirse en un plazo de tres días. La Audiencia Provincial de Madrid había anunciado que la resolución de los recursos de apelación se tomaría a finales del mes de septiembre, el día 30. La decisión ahora podría tardar alguna semana más al tener que remitirse al tribunal la causa completa que se sigue sobre Begoña Gómez.

Su defensa, ejercida por el letrado y ex ministro del PSOE, Antonio Camacho, alegó que la investigada no debía declarar hasta que no se resolviesen los recursos pendientes en la Audiencia Provincial madrileña. Emplazó a la Audiencia de Madrid a impedir al titular del Juzgado de Instrucción número 41 hacer una «investigación universal» en su contra. Así, reclamó el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que relacionen a Begoña Gómez ni con los contratos investigados ni con las «vicisitudes económicas de Air Europa».

En concreto, el abogado de Begoña Gómez pidió que se anulase la resolución en la que el juez instructor dijo que estaba investigando «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial» de Manos Limpias, a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea. La Fiscalía, por su parte, instó a la Audiencia de Madrid a acotar la investigación alegando que la respuesta de Peinado sobre el objeto de las pesquisas «son manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas».

Avaló la investigación

La Audiencia Provincial de Madrid avaló en el mes de mayo la investigación sobre Begoña Gómez. Lo hizo tras la petición de la Fiscalía de que se archivase la investigación, algo que fue rechazado. El Ministerio Público solicitó a la Audiencia de Madrid que tuviera en cuenta el informe de la UCO filtrado para resolver el recurso, pero los jueces lo han rechazado con el argumento de que ese informe se encargó, precisamente, en el auto recurrido por la Fiscalía. La Audiencia sostiene que no puede valorar «lo que no lo ha sido por el instructor». «Lo contrario sería invadir su exclusiva competencia», exponen.

En un auto de 17 páginas consultado por este periódico, los magistrados zanjan: «Debemos estimar y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal debiendo alzarse el secreto de actuaciones y lo confirmamos a los efectos de iniciar la investigación de los hechos denunciados, practicando las diligencias que se consideren necesarias en los términos establecidos». Así, explican que «los magistrados encuentran razones para que proceda la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 41 por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, si bien consideran que no procedía decretar el secreto de las actuaciones».

La decisión corrió a cargo de la Sección 23 de lo Penal la Audiencia Provincial de Madrid que integran los magistrados Enrique Jesús Berges de Ramón, que ha ejercido como ponente; María del Rosario Esteban Meilan, que ha presidido la deliberación, y Jesús Gómez-Angulo Rodríguez. A esta Sección también pertenece la ex ministra de Justicia socialista Pilar Llop, que se apartó de la decisión. Será esta misma Sala la que decidirá sobre el recurso de la defensa de Begoña Gómez, pendiente de resolver.