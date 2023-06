Antelo a López Miras: «Vox debe ejercer un tercio del gobierno de Murcia»

El presidente de Vox en Murcia y portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, quiere un tercio del Gobierno de la Región de Murcia. En una entrevista con OKDIARIO, Antelo deja claro varias veces que no van a aceptar un acuerdo meramente programático con el PP (como los populares van a ofrecerle) y que quieren entrar en el gobierno siguiendo «el modelo que funciona -afirma- que es el de Valencia y Castilla y León». Para José Ángel Antelo «los acuerdos programáticos con el PP son papel mojado. No los cumplen, como ocurrió la pasada legislatura aquí en Murcia. La única forma de asegurarnos que los cumplen es estando dentro del Gobierno. Vox debe ejercer un tercio de las políticas en el gobierno de Murcia».

José Ángel Antelo hace este cálculo para llegar a la exigencia concreta de un tercio de las carteras en el ejecutivo regional: «Todo el mundo entiende que, si tenemos 30 diputados entre PP y Vox y que, más menos, un tercio son de Vox, lo razonable es que debamos ejercer un tercio de las políticas en el gobierno». OKDIARIO ya adelantó antes de las elecciones el criterio de «proporcionalidad» en el resultado que Vox usaría en toda España para exigir al PP entrar en gobiernos municipales y autonómicos independientemente del contexto. Antelo hace la suma de los 21 diputados del PP más los 9 de Vox y llega a los 30 y a ese tercio «más menos» de consejerías. Pero en el PP responde que hay otras formas de ver los resultados: el PP obtuvo el 42,79% de los votos (25 puntos más que Vox con el 17,71% de votos) y se quedó a sólo dos escaños de la mayoría absoluta (23) con 171.000 votos y 12 diputados más que Vox.

José Ángel Antelo se muestra dispuesto a mantener este pulso con Fernando López Miras hasta el final: «Nosotros no queremos elecciones. Sería malo. Pero que pierdan toda esperanza de que Vox les regale sus votos. Salvo que quiera pactar con el PSOE, como en la Mesa de la Asamblea».

José Ángel Antelo acusa al PP murciano de estar «dilatando los plazos» de la puesta en marcha de la Asamblea Regional de Murcia para retrasar las negociaciones sobre la investidura de Fernando López Miras hasta después de las elecciones generales. Este miércoles, por fin, se ha convocado para el viernes la primera reunión de la Mesa de la cámara, en la que Vox, finalmente, no está. Antelo reitera que PP y PSOE «se repartieron» los cargos en la Mesa, que el PP «vetó» a Vox y que, sin embargo, «no quiso excluir al PSOE».

Desde entonces, el líder Vox en Murcia asegura que no ha tenido ningún contacto con el PP. Recuerda que «López Miras tiene la obligación de buscar apoyos para ser presidente» y apunta esto: «La ‘mayoría suficiente’ no existe. Es un término inventado por el PP. Existe la mayoría absoluta y el PP no la tiene». José Ángel Antelo cree que «el PP no quiere negociar, quiere avasallar, y piensa que los votos de Vox son suyos, como si no existiéramos. Quieren todo a cambio de nada. Vox no va a regalar sus votos».

El presidente de Vox en Murcia acusa a López Miras de estar «intervenido» por la dirección nacional del PP: «El problema es que Feijóo ha aplicado un 155 a López Miras y lo ha dejado sin capacidad de negociar. Quiere contraprogramar el pacto en Valencia. Feijóo y López Miras han decidido que la Región de Murcia sea el campo de pruebas del PP. Génova ha decidido que vayamos a nuevas elecciones».

José Ángel Antelo acusa, por tanto, a López Miras de estar supeditado a Feijóo. Le preguntamos si él está supeditado a Santiago Abascal o a la dirección nacional. Antelo responde: «Yo tengo criterio propio dentro del criterio de la dirección nacional. En Vox somos un partido. No 17. Estoy habilitado para negociar con el PP. Si López Miras no puede negociar, que venga Feijóo a Murcia a negociar con nosotros». El círculo más cercano a Santiago Abascal está siguiendo de cerca las negociaciones regionales. Enrique Cabanas estuvo en Murcia con Antelo durante la constitución de la Asamblea. Kiko Méndez e Ignacio Hoces en Valencia mientras se cerraba el acuerdo con Carlos Mazón. Jorge Buxadé y el propio Hoces se dejaron ver en la tribuna de la Asamblea de Extremadura este martes.

Fernando López Miras ha reiterado en varias entrevistas previas al 28M que quería gobernar en solitario para dar «estabilidad» a su ejecutivo. En la pasada legislatura, Vox expulsó del partido por razones de índole interno a tres de los cuatro diputados de la Asamblea que obtuvo en las elecciones de 2019 incluyendo a su entonces portavoz parlamentario, Juan José Liarte; al que era secretario primero de la Mesa de la Asamblea, Francisco José Carrera, y a la diputada regional Mabel Campuzano, que terminó de consejera de Educación del PP. Un juzgado declaró posteriormente nulas las expulsiones. Vox se quedó, de facto, con un escaño y sin grupo parlamentario. Preguntamos a José Ángel Antelo, que entonces estaba al frente de la gestora provincial, qué garantías hay de que, pidiendo entrar en el Gobierno, no volverá a haber situaciones parecidas. «Somos un grupo unido», responde. Y añade: «Que el PP pierda la esperanza de encontrar más tránsfugas en Vox».