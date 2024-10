Aldama indicó a su socio en qué gastarían el dinero ganado con las mascarillas: «Casino, drogas y putas»

Víctor de Aldama y su socio Nacho Díaz aprovecharon la pandemia de coronavirus para lucrarse abasteciendo de material sanitario, PCR e incluso vacunas a la población, haciéndose con contratos de la Administración. El comisionista Aldama ha sido identificado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el «nexo corruptor» de la organización criminal, cuyos negocios están siendo investigados en la Audiencia Nacional.

Las intervenciones telefónicas de los agentes, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, revelan que Aldama tenía contactos con altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez que adjudicaron cantidades millonarias a sus empresas. «Casino, drogas y putas», le dijo Aldama a su socio tras conocer que sus negocios sanitarios estaban teniendo éxito.

La pandemia fue el momento clave para que la trama de Aldama empezara a hacer negocios con los que se enriquecerían gracias a comisiones millonarias. El empresario tenía información de primera mano sobre los contratos que se iban a licitar por vía de urgencia y consiguió abastecer de mascarillas a distintos Gobiernos autonómicos como el de Islas Baleares, Canarias o La Rioja. Tras ello, llegó el negocio de las pruebas de diagnóstico y la trama empezó a comercializar con PCR gracias al laboratorio Eurofins Megalab. Estas oficinas se ubican a escasos metros de la oficina de Aldama, ubicada en el barrio de Salamanca. Nacho Díaz informaba a Aldama de que había conseguido 365 pruebas para hacer en 40 minutos. «Un avión entero», le explicaba.

La trama también realizaban salvoconductos fake para los miembros vinculados a los negocios de Víctor de Aldama que podían reportarle beneficios económicos. Este es el caso de ciudadanos venezolanos a los que Aldama gestionó un salvoconducto para poder viajar con la excusa de reunirse con altos cargos ministeriales con los que tenía una estrecha relación. Aldama aparcaba sus coches de lujo dentro del párking de Nuevos Ministerios y fuentes de su entorno aseguran que llegaba hasta a ocupar la plaza del entonces ministro de Fomento.

Al ver la evolución de la pandemia, la trama de Aldama también trató de hacer negocios con las vacunas vía México. «Buenas tardes a todos. Paso a enviar la información de la vacuna que ya tenemos disponible y bloqueada para el servicio dentro de los próximos 7 días. El cupo disponible es de 5MM + 5MM, primera entrega en 7 días máximo y la siguiente entrega en los 6 días consecutivos. El cofepriss lo tendremos antes del viernes. Paso a enviar la ficha técnica, insert y precios dentro de la presentación de las imágenes. Esta vacuna es quatrivalente. Si estuvierais interesados haríamos llegar el contrato tipo para la reserva y cierre del acuerdo. Después de estos 10MM nos darán un cupo de otros 9MM más. Gracias por vuestra paciencia y por entender que el proceso no es fácil debido a la demanda tan importante del producto. La venta se realizará desde Mexico sin la necesidad de la importación», le escribió Nacho Díaz a Aldama en una conversación intervenida por la UCO.

El socio de Aldama también le mandaba al comisionista documentos con información sobre el producto. La vacuna se llamaba Afluria. Ambos hablaron sobre enviarle al cliente éste producto y que, si en 48 horas no respondía, se lo ofrecerían a otros. «Yo ya he hecho los deberes, se lo he mandado hasta el hermano de la mujer del presidente», alertó Díaz a Aldama.

«A por el dinero»

A Aldama le pareció buena idea y, durante la conversación que tuvo lugar el 15 de octubre de 2020, Nacho Díaz le dijo que había que ir a por el dinero. «Hay que pagar muchas cosas, mi coche y el tuyo, y te prometo súper vacaciones en Casa de Campo en mega casa que vas a flipar». El socio de Víctor de Aldama se refiere a la urbanización más lujosa de República Dominicana en la que tienen propiedades Marc Antonthy, Óscar de la Renta o Julio Iglesias, entre otros. «Me flipó Casa de Campo, no he visto casa más impresionantes que allí», dijo Nacho Díaz, evidenciando que ya había estado en esta urbanización de La Romana.

La trama de Aldama viajaba a menudo a República Dominicana, donde se llevaron parte del dinero obtenido por sus negocios. Fuentes del entorno de Aldama aseguran que cada 15 días visitaba Latinoamérica. El Caribe, Venezuela y México eran los países que más frecuentaba. Aldama tenía importantes relaciones con políticos mexicanos y venezolanos. En especial con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien llamaba la jefa. También era cónsul honorario de Oaxaca (México), donde se reunió con senadores para tratar de impulsar una línea área que conectase Madrid con esta ciudad mexicana o de llevar el tren español hasta el país. «Con el nuevo Gobierno lo tenemos todo hecho», decía Aldama, presumiendo una vez más de sus influencias entre altos cargos gubernamentales.