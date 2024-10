Sánchez niega ahora contactos con Aldama tras destapar OKDIARIO su foto de 2019: «No crucé palabra»

Pedro Sánchez ha roto su silencio sobre su relación con Víctor de Aldama. Pero no ha sido motu proprio, sino obligado por las fotografías en las que puede verse que el comisionista de la trama Koldo recibía un trato VIP en un mitin del PSOE. El presidente del Gobierno ha negado cualquier conversación y reunión con el empresario. Una respuesta que el Partido Popular llevaba meses exigiéndole, mientras Sánchez guardaba silencio. «Con este señor no me he cruzado palabra, nunca me he sentado ni reunido con este señor ni de manera formal o informal», ha sentenciado en una escala en Omán, de camino a la India.

Hasta ahora, el presidente y líder del PSOE se ha negado a contestar cuando ha sido preguntado sobre si conocía o se reunió en algún momento con Aldama. Se sabe que su mujer, Begoña Gómez, imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sí que mantuvo reuniones con el conseguidor. Esta misma semana, el presidente fue preguntado en rueda de prensa por Aldama, pero él eludió la respuesta.

Ahora, sobre las imágenes publicadas, Sánchez ha restado importancia y ha insistido en que él se hace miles de fotos con personas que acuden a sus actos. Sin embargo, lo que sí interpreta Sánchez a raíz de la publicación de esa fotografía con Aldama es que «la derecha está desesperada intentando vincularme con un señor con el que no he tenido relación», ha insistido.

Víctor de Aldama es una figura clave de la presunta trama corrupta que la justicia está investigando en el marco del llamado caso Koldo, el asesor del exministro José Luis Ábalos, a quien también se investiga. Ábalos, de hecho, podría ser otra presunta figura clave de la trama a quien la justicia investigue. El juez instructor de la causa así se lo ha pedido al Tribunal Supremo -el exdirigente socialista es diputado y, por tanto, aforado-.

Todas estas circunstancias han provocado una intensa ofensiva política del PP, de modo que las imágenes entre Pedro Sánchez y Aldama, tomadas supuestamente por Koldo García, ha sido recibida por la dirección de los populares como un acicate. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este mismo domingo que el presidente del Gobierno dé una rueda de prensa para aclarar qué tipo de relación tenía con Aldama y dimita.

«Ya sabemos que el señor 1 no pasaba por allí y que el señor Aldama tenía acceso VIP al presidente del Gobierno», ha asegurado Feijóo, que ha aprovechado la ocasión para unir el caso Koldo con el caso Errejón y proclamar que «el Gobierno de España se divide hoy entre dos sectores: quienes son sospechosos de haber cometido delitos y quienes son sospechosos de estar encubriendo los delitos, y esto es insoportable».

Esta misma semana, el presidente fue preguntado en rueda de prensa por Aldama. Eludió la respuesta. Las imágenes que ven la luz ahora ayudan a explicar su persistente silencio. Aldama es la figura clave en una extensa red corrupta: el fraude de los hidrocarburos, con acuerdos ministeriales mediante; el saqueo de las mascarillas que forman el núcleo del caso Ábalos y de Koldo García, asesor del ex ministro de Fomento; la presencia de Aldama en el caso Delcy Rodríguez…

Tras conocerse las imágenes, fuentes de la dirección del PP han destacado que «a imagen de Sánchez junto al comisionista y conseguidor de la trama deja al presidente del Gobierno en una posición muy difícil». Los populares subrayan que «urge» que Sánchez «explique cuántas veces se vieron, por qué y para qué», porque «se acumulan las preguntas mientras se amontonan los silencios». «Todos los caminos de los escándalos de corrupción que se van destapando confluyen en Sánchez y Aldama», subrayan las mismas fuentes.