El PSOE sentó a Aldama a tan sólo tres metros de Sánchez en el mitin del teatro La Latina

El PSOE colocó al empresario y comisionista Víctor de Aldama a menos de tres metros de distancia de Pedro Sánchez en un mitin electoral en febrero de 2019. Tal como desvela OKDIARIO, ambos compartieron la mañana del domingo 3 de febrero de ese año para impulsar la campaña de Pepu Hernández, que se presentaba a alcalde de Madrid. Se trató de un acto con el que arropar a la enésima apuesta de los socialistas para el Ayuntamiento de la capital y asistió la cúpula del partido y varios ministros. En ese contexto, Aldama, hoy archiconocido por encabezar dos casos de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional y acorralan al PSOE, se situó en la tercera fila de la platea, casi con posibilidad de tocar al presidente del Gobierno estirando la mano.

El acto se desarrolló en el céntrico teatro La Latina, que tiene aforo para 900 personas. El PSOE permitió a Aldama, actualmente en prisión, que se sentara en tercera fila sólo una o dos personas le separaban del líder de los socialistas, que se sentó en primera fila. De esta forma, este periódico demuestra que antes de la pandemia, ya hace cinco años, Aldama ya merodeaba por el entorno del PSOE ocupando asientos destacados.

Entre otras personas, como presenció este diario, acudieron al mitin cargos como el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán; la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, el que fuera titular de Transportes, José Luis Ábalos; la hoy directora de la Guardia Civil, Mercedes González; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo –que era entonces candidato del PSOE a presidente regional–, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

Precisamente Aldama se sentó cerca de figuras como Maroto, Simancas, Rodríguez Uribes o Gabilondo. Todo ello justo un día antes de embarcarse en un vuelo con Ábalos a México para tratar de poner en marcha una línea aérea que conectara Madrid con Oaxaca, una ciudad de 258.000 habitantes, la 67 más grande del país por población.

Las sombras sobre Pepu

El contexto del mitin era muy particular. El PSOE había convocado unas primarias abiertas a la militancia para buscar candidato que sustituyera a sus antiguos líderes municipales que no se consolidaron (Jaime Lissavetzky, Antonio Miguel Carmona, Puri Causapié, etc.). Sin embargo, Sánchez decidió romper la imparcialidad del aparato y arropó a Pepu Hernández, ex seleccionador de la España que ganó el Mundobasket 2006, como una apuesta personal. OKDIARIO había desvelado esos días que el técnico de baloncesto arrastraba sospechas de artimañas fiscales. Resulta que había comprado una finca en Asturias de 4.000 metros cuadrados a través de una sociedad a nombre de Saitama 2006 SL, propiedad de Pepu Hernández y su mujer. Además, este periódico publicó posteriormente la exclusiva de que realizó una ampliación de su chalet de forma ilegal. El Ayuntamiento de Madrid le denegó la licencia porque sus obras se comían una calle pública, pero él siguió adelante.

De esta forma, las sospechas de que el precandidato a alcalde había hecho maniobras para pagar menos impuestos –lo normal es registrar propiedades personales a nombre de personas físicas y no de empresas– no fueron problema para que Sánchez le impulsara con todo el poder de Ferraz. Tampoco parece que le importó a Víctor de Aldama que presenció el acto y aplaudió animadamente.

Tras entrar a ritmo de Loquillo, Pepu Hernández fue presentado por José Manuel Franco, entonces secretario general del PSOE-M que ya aludió indirectamente a la exclusiva de esta cabecera. «Has empezado a ver que esto no es fácil», lanzó Franco. Sánchez, en la misma línea, ironizó: «Tres días han bastado para que saboree las mieles del Partido Socialista. Le han atacado como han atacado a miembros del Gobierno y como me han atacado a mí», añadiendo que estos ataques vienen desde «la derecha» por ser el suyo «un proyecto ganador».

No obstante, consiguió ser candidato del PSOE por los pelos –logró el 64% del apoyo de los votos frente al edil Chema Dávila, hoy condenado por agresión sexual contra una militante socialista, y el ex alcalde Manuel de la Rocha– y en las urnas quedó en cuarta posición, por detrás de Más Madrid, PP y Ciudadanos, con una fuga del 10% de los votos y pasando de 9 a 8 concejales.