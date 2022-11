El alcalde socialista de Albacete, Emilio Sáez, quería ser el nuevo Abel Caballero, regidor también del PSOE en Vigo y archiconocido por su ostentosa iluminación navideña. Así lo anunció el propio Sáez: «Cuidado, que Albacete viene pisando fuerte». Lo que no desveló el hombre de confianza de Emiliano García-Page en la ciudad castellano-manchega es que para entrar en esa competición iba a triplicar el gasto anual en luces de Navidad, a costa de forzar la normativa de contratación pública y a recortar de otras partidas del Presupuesto municipal, como la destinada a sufragar la calefacción de los colegios públicos de la ciudad. Y todo ello en plena crisis energética.

El alcalde albaceteño, que gobierna gracias a un pacto de PSOE y Ciudadanos, se fijó en un túnel luminoso de Málaga y decidió comenzar los trámites para ubicarlo en su ciudad. Sin embargo, dado el elevado coste de esta instalación lumínica, 318.000 euros, según se cifra en una denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por parte del PP de Albacete y a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ya que no consta la existencia de licitación ni adjudicación alguna, tal y como exige la Ley de Contratos del Sector Público para realizar uno de este importe, ha tenido que realizar complejos ejercicios de ingeniera contable y financiarlo a costa de quitar presupuesto a partidas sociales.

Y es que esos 318.000 euros de gasto en alumbrado ornamental se han sumado a última hora a otros en torno a 133.000 euros presupuestados inicialmente para este fin por el Gobierno municipal socialista, por lo que este año la inversión en luces para las fiestas navideñas les costará a los vecinos de Albacete casi medio millón de euros, más del triple de lo que venía siendo habitual. Y ello precisamente el año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez, del mismo color político que Sáez, pidió a los españoles y a las administraciones que ahorraran en luz debido a la crisis de energía.

Desembolso

Así las cosas, las arcas municipales de la ciudad no estaban preparadas para un desembolso de esa magnitud y desde el Gobierno municipal del socialista Sáez tuvieron que meter la tijera a otras partidas para, a través de modificaciones presupuestarias, conseguir los más de 300.000 euros que cuesta el mencionado túnel lumínico. Y una de las afectadas es la encargada de pagar la energía de los centros escolares, un gasto que asumen los ayuntamientos.

Es decir, Sáez decidió priorizar la contratación del servicio de luces navideñas a financiar la calefacción de los colegios públicos de Albacete. Un recorte, de 10.000 euros, difícil de justificar, teniendo en cuenta además que el alza del precio de la energía que está obligando a muchas administraciones a aumentar los gastos en electricidad y combustibles respecto a lo previsto hace meses. Junto al tijeretazo a la partida de la energía de los colegios, Sáez, para sufragar las luces navideñas, quitó 55.000 euros a la Universidad Popular de Albacete, dejándola prácticamente sin fondos, y asimismo pidió a la empresa que se encarga de la recogida de basuras que abonara parte de la factura.

A través de una resolución de Alcaldía, Sáez urgió a Valoriza Servicios Medioambientales, compañía que tiene adjudicado el contrato de limpieza viaria y residuos en Albacete, a «patrocinar» el túnel luminoso que se ha instalado en una de las vías principales de la ciudad. De este modo, el alcalde socialista repartió la factura de su nueva iluminación a costa de restar recursos a partidas energéticas y educativas del Presupuesto municipal, a cuenta de la contrata de limpieza y basuras y gracias también a una subvención de la Diputación de Albacete de más de 60.000 euros.

«Derroche»

Para poder lograr que Valoriza sufragara lo que el PP de Albacete, que ya ha denunciado este procedimiento de contratación ante el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Hacienda, califica de «derroche», Sáez se valió de una cláusula del contrato de limpieza que encomienda a la adjudicataria del servicio «la realización de campañas de sensibilización o patrocinio de actos». Un encargo que, según entienden los concejales del PP, «se refiere a acciones de concienciación con la sostenibilidad y el medio ambiente», pero «nada tienen que ver con la instalación de la iluminación navideña para la que ya existe un contrato específico».

Hasta el momento, se desconocen las razones que pueden existir para que no Sáez no haya aportado ningún expediente de contratación, para que no se publicara una licitación en régimen de concurrencia competitiva en el que distintas empresas pudieran optar a realizar la instalación lumínica, dado que el importe al que asciende el servicio obliga a ello, ni para que parte de la factura de la iluminación navideña de Albacete se pagará a través de la empresa de limpieza y recogida de basuras.

Esta no es la primera polémica que salpica al Consistorio albaceteño de PSOE y Ciudadanos en materia de contratos públicos. El anterior alcalde, Vicente Casañ, que lo fue dos años debido al pacto por el que ambos partidos se repartieron el Ayuntamiento durante la presente legislatura, contrató a su empresa y ocultó que era accionista de la misma, a pesar de estar prohibido por ley, viendo esta sociedad multiplicados sus ingresos en los primeros meses de mandato de PSOE y Ciudadanos. Asimismo, según ha denunciado el PP municipal, en los últimos meses el actual alcalde socialista ha gastado más de 36.000 euros en contratos para reformar su despacho y 12.000 para comprar una cámara de vídeo.