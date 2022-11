Sánchez proclama «una España segura para las mujeres» con 18 agresores sexuales ya aliviados por su ley

El PSOE alardea de «una España segura para las mujeres» a pesar de que por la Ley Montero ya un total de 18 agresores sexuales han visto reducida sus condenas e incluso varios han salido de prisión. A raíz de la celebración del 25N, día contra la violencia de género, el partido de Pedro Sánchez ha emitido un comunicado en el que asegura que «nuestro país ha dado un gran paso en la lucha contra la violencia sexual con la aprobación de la Ley del sólo sí es sí».

El manifiesto firmado por la Comisión de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE considera «importante recordar que en 2022» se ha aprobado esta polémica ley que permite la reducción de penas. A continuación piden ir más allá y lamentan que «esta ley fue insuficiente porque no cumplió con todas las exigencias del PSOE al dejar fuera el abordaje de la explotación sexual».

«Nuestro compromiso para erradicar la violencia machista es firme y nuestro trabajo es determinado. Este 25 de noviembre, frente quieres niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, frente a quienes recortan en recursos públicos de atención a las víctimas, el PSOE está volcado en su compromiso con la igualdad, libertad y seguridad de las mujeres de nuestro país», remarcan.

A lo largo de las tres páginas, el PSOE hace un repaso a los pasos que se han dado en materia de violencia contra las mujeres. No obstante, se arrogan todos los logros. Destacan las diferentes normas que han aprobado José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. También se apuntan el hito del Pacto de Estado contra la violencia machista. «No fue hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España cuando la aplicación del Pacto de Estado se convirtió en una realidad en nuestro país, dotándolo económicamente a través de fondos», subrayan.

Por otra parte, prometen nuevas legislaciones en este contexto. A pesar del fiasco de la Ley Montero aprobada por el Ejecutivo de Sánchez, «para el PSOE es una prioridad absoluta continuar ahondando en una acción legislativa clara y en el impulso de políticas públicas decididas, así como en una acción política coordinada con todas las administraciones públicas para acabar con la peor expresión del machismo». En ese marco, creen que abordar la violencia machista «en toda su crudeza» exige ser «exigentes y poner todos nuestros esfuerzos en proteger a las víctimas y en seguir ensanchando derechos de ciudadanía que redunden en la libertad de las mujeres».

En este unto indican que es «fundamental» reflexionar sobre «cuáles son los elementos que dificultan la erradicación de la violencia contra las mujeres». Para ello, van a «trabajar en la dirección en que lo venimos haciendo». Además, aprovechan para señalar una «alerta sobre el avance de la extrema derecha y sus postulados negacionistas, así como sobre los nuevos escenarios donde la violencia encuentra otras vías (internet y redes)».

«Los asesinatos por violencia de género no se pueden asumir como una cuestión inevitable: aspirar a un país libre de violencia machista es una obligación democrática. El PSOE tiene entre sus compromisos trabajar para alcanzar un objetivo claro: la violencia cero», comentan los socialistas.

Prostitución

Frente a buena parte de sus socios de Gobierno, el PSOE quiere acabar con la prostitución. Así, aprovecha el 25N para lucir su carácter abolicionista. «El PSOE ha impulsado una norma para acabar con todas las formas de proxenetismo y dar así respuesta a todas las víctimas de violencia sexual, incluidas las de explotación sexual. Para el PSOE, la prostitución y la explotación sexual son formas terribles de violencia contra las mujeres que atentan contra derechos como la igualdad, la dignidad o la seguridad y eso es del todo incompatible con la democracia», relatan.

Concluyen asegurando que «no es posible un país democrático si las mujeres tienen miedo y sufren violencia. Porque no es posible un país progresista si los cuerpos de las mujeres son objeto de venta o alquiler, no es posible un país progresista si permitimos la explotación sexual y la prostitución. No es posible una sociedad democrática sin la libertad y la igualdad de las mujeres. En defensa de la igualdad, la libertad y la seguridad de las mujeres: el PSOE siempre contra la violencia machista».