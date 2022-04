El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido su presencia en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente en Castilla y León, que gobernará en coalición con su partido. «No había un sitio más importante en el que estar», ha asegurado para evitar juzgar la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este acto.

«No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales», ha señalado Abascal en declaraciones a los medios en su visita a las Cortes de Castilla y León. El líder de Vox ha afirmado que es el propio Feijóo el que tiene que explicar su ausencia y no él, porque para su formación «sí es una prioridad defender este Gobierno».

Santiago Abascal ha indicado que el nuevo Gobierno autonómico ha sido «demonizado antes de echar a andar, constantemente atacado por quienes más tienen que callar». «Los que han criticado a este Gobierno ha sido los que han incorporado al comunismo, al golpismo y al terrorismo a la dirección del Estado», ha apostillado.

«No tengo ninguna duda del apoyo de la inmensa mayoría de los dirigentes del PP, que quieren echar a Sánchez con este Gobierno de la esperanza para muchos españoles», ha zanjado el presidente de Vox para evitar pronunciarse sobre la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP se ha ausentado de la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco debido a que este martes se reúne con los agentes sociales en la sede de su formación en Génova. Feijóo ha recalcado en declaraciones a los medios que hará una visita institucional a Mañueco y que cuenta con su apoyo «porque ha ganado las elecciones».

«Socialismo free»

Sí que ha asistido a este acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente popular ha celebrado el «gran pacto» alcanzado entre su formación y Vox en la región. Ayuso ha recalcado que Castilla y León será una región «socialismo free» en los próximos cuatro años.

La presidenta madrileña ha acompañado a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión y ha afirmado que este es «un día de alegría».

«El día de hoy es de alegría, se ha alcanzado un gran pacto entre el PP y Vox y me congratula saber que para los próximos cuatro años Castilla y León es una comunidad ‘socialismo free’. Por todo esto, es un gran momento para celebrar. Los ciudadanos en las urnas han dicho en Castilla y León que no quieren socialismo», ha afirmado Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación desde Valladolid.