Abascal: «El luto no puede servir para ocultar la corrupción, y la corrupción mata»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido su postura tras el accidente ferroviario de Adamuz y ha rechazado las críticas por señalar responsabilidades políticas inmediatas. El líder de la formación conservadora ha afirmado que el respeto a las víctimas no debe impedir denunciar lo que considera negligencia y corrupción en la gestión de la red ferroviaria española. «El luto, el silencio, no puede servir para ocultar la corrupción. La corrupción destruye la confianza en las instituciones y la corrupción mata», ha dicho.

En un encuentro organizado por Foro Empresarial, Abascal ha recordado la situación judicial de los anteriores responsables del sector ferroviario, como José Luis Ábalos quien en estos momentos se encuentra en prisión acusado de corrupción. «El anterior ministro de Transportes, responsable de la red ferroviaria, está en prisión. Un consejero de red de mercancías está en prisión. La presidenta de Adif está imputada», ha señalado el líder de Vox quien también ha mencionado los intentos de colocar en empresas públicas y contratas a «sobrinas de nadie».

Durante su intervención el dirigente político ha señalado que tanto maquinistas, como usuarios e ingenieros llevaban tiempo advirtiendo de los problemas en las vías férreas españolas. «Mi obligación es decir la verdad y no puedo callar ante el hecho de que maquinistas, usuarios e ingenieros estuvieran advirtiendo de los problemas que existían», ha dicho.

Abascal considera significativa la decisión del Gobierno de cambiar los límites de velocidad tras el accidente, una decisión que, a su juicio, es una clara declaración de auto inculpación. «De la noche a la mañana, después del accidente, la velocidad en algunos tramos distintos al que se ha producido el accidente va a bajar a los 160 km/h en lo que para mí es una declaración clara de auto-inculpación», ha dicho.

Otras catástrofes

Abascal ha relacionado la tragedia de Adamuz con otras crisis mal gestionadas por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Ha mencionado que cuatro años después del volcán de La Palma aún hay personas viviendo en barracones, que tras la DANA permanecen en sus cargos quienes pararon obras preventivas, y que durante la pandemia hubo casos de enriquecimiento con la venta de mascarillas «mientras los españoles estaban confinados».

«Ahora nos dicen que tenemos que esperar un año o un año y medio a que nos digan qué es lo que ha pasado. Y aún no hay respuestas», ha declarado el líder de Vox. Abascal ha concluido afirmando: «Algunos sabemos que la corrupción mata y lo vamos a denunciar con toda claridad, nos digan lo que nos digan».