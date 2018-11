El Supremo pide a las partes del caso ‘procés’ que expliquen por qué piden tantos testigos

El Tribunal Supremo, que juzgará el caso del “procés” y a los golpistas implicados, ha pedido a la Fiscalía y a las partes que presenten “una breve justificación” del sentido y finalidad de cada uno de los testigos propuestos, dado su alto número, ya que solo el Ministerio Público ha propuesto 256.

En este listado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, hay desde altos cargos del Gobierno y la Generalitat hasta mandos policiales. Con estas testificales, la fiscalía quiere conocer con más detalle que ocurrió durante la jornada del 1-O y los días previos y posteriores. Parte de los peticionados, además, tienen relación con la cuestión económica, con el fin de probar la malversación económica.

En el ámbito político, la fiscalía ha solicitado la declaración como testigo del ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el vicepresidente de la mesa de Ciudadanos José María Espejo Saavedra y el secretario del PSC David Pérez; la ex consejera de presidencia Neus Munté; el subsecretario de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro Felipe Martínez Rico -con quién la fiscalía quiere confirmar la malversación-; el secretario de Estado y Seguridad con Zoido o el ex secretario general técnico de Interior, al frente de esta consejería con el 155 Juan Antonio Puigserver.

Según una providencia de la Sala Segunda del Supremo, el tribunal solicita a las partes esa justificación “visto el número de testigos propuestos y con el fin de lograr el adecuado juicio”.

La providencia tiene fecha de hoy y se ha remitido por Lexnet a todas las partes personadas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado han presentado ya sus escritos de conclusiones provisionales y han pedido, respectivamente, 25 y 12 años de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la pena máxima solicitada para los encausados por el proceso soberanista.

Mientras, la acusación particular ejercida por el partido político VOX ha solicitado 74 años de prisión para Junqueras.

El Tribunal Supremo todavía no ha dado plazo a las defensas para que presenten sus escritos.