Casado responde al golpe al Supremo de Sánchez con una gran rebaja de los impuestos a las viviendas

Pablo Casado advierte de que la decisión del Gobierno de modificar la ley para forzar a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) no evitará que lo sigan pagando los consumidores.

Al revés. El líder del PP alerta de que los bancos lo repercutirán, por lo que la decisión del Gobierno será simplemente un acto demagógico que no evitará castigo fiscal a la vivienda. Pero el presidente de los ‘populares’ ha ido más allá: ha confirmado la noticia adelantada por OKDIARIO de que eliminará el AJD en cuanto pueda y ha sumado toda una batería de rebajas fiscales para reducir el castigo con impuesto a un bien de primera necesidad como son las viviendas.

El proyecto completo de los ‘populares’ “se basa en defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles”, apunta el partido de Casado. Y con ese fin “haremos una revolución fiscal al llegar al Gobierno para reducir los impuestos de la renta, sociedades” y también para erradicar algunos de los principales tributos que golpean la vivienda: “Patrimonio, Donaciones, Sucesiones y AJD”.

Eliminar el tributo

El PP ha reaccionado así a la decisión del Gobierno de Sánchez de forzar a la banca a pagar el AJD pese a la sentencia del Tribunal Supremo que dice que los bancos no deben pagar este tributo.

“El PP planteará cambios en el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que se tramita en estos momentos en el Congreso”

Aunque el partido de Pablo Casado considera que el verdadero final a este culebrón debe ser que no lo pague nadie: que se elimine este tributo.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aclaraba nada más conocerse la sentencia que “el consumidor no tiene por qué ser el que pague” el IAJD.

Lo afirmaba pese a la decisión del Tribunal Supremo de que sean los consumidores y no las entidades financieras quienes se hagan cargo del mismo. Pero no se trataba de un acto de desafío al Supremo ni mucho menos. Todo lo contrario: supone una asunción del signo de la sentencia, pero también un anuncio de cambios futuros en el proyecto de ley de crédito para librar al consumidor “de ser el que pague el IAJD”. Y, puesto que el banco no lo va a pagar, la única forma de que no lo pague el consumidor es quitarlo.

Ley de crédito inmobiliario

Con ese fin, de hecho, el PP planteará cambios en el proyecto de ley de crédito inmobiliario, que se tramita en estos momentos en el Congreso, y en la distribución de los gastos derivados de las hipotecas.

Pero si no sale adelante el cambio, el PP llevará la reforma en su programa de cara a las próximas elecciones, de forma que se elimine uno de los impuestos que repercute directamente en el encarecimiento de la vivienda.

“Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD (actos jurídicos documentados)”, aclaraba García Egea. En un principio, el acuerdo adoptado por el Congreso, en el que se incluía el PP, pasaba por esperar a la decisión del Supremo para repartir estos gastos en función de esta decisión.

Asimismo, el secretario general de los ‘populares’ en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha señalado que su partido respetabaa y acataba la sentencia del Tribunal Supremo.

“Nos gusten más, nos gusten menos, o no nos gusten, pero acatamos las decisiones judiciales porque estamos en un Estado de derecho y es nuestra obligación”. Eso sí, si llegan al poder o consiguen pactar la reforma ahora, el impuesto AJD a las viviendas dejará de ser un castigo.