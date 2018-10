La Audiencia Nacional no concederá un tiempo extra a Rodrigo Rato para ingresar en la cárcel

Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno, condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, no dispondrá de un tiempo ‘extra’ para presentarse en un centro penitenciario de su elección para cumplir la condena de cuatro años y medio por apropiación indebida. Así lo han decidido magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Fuentes internas de la Audiencia Nacional aseguran a OKDIARIO que la Sección Cuarta de este tribunal no suspenderá la entrada en prisión de Rato hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo solicitado este lunes por el condenado.

El ex vicepresidente del Gobierno deberá presentarse en el centro penitenciario de su elección y comenzar a cumplir sentencia hasta este jueves 25 de octubre. La Audiencia Nacional le notificó la orden de ingreso en prisión el pasado 10 de octubre, otorgándole en un plazo de diez días hábiles.

Las mismas fuentes aseguran que el escrito de amparo ante el Constitucional se encuentra en la Fiscalía, y prevén que se remitirá a lo largo de la mañana de este martes a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que será el encargado de decidir si Rodrigo Rato entra ya en la cárcel o espera en libertad. Pese a ello, los magistrados ya han decidido que no le concederán nuevos plazos.

Además, apuntan que estos recursos de amparo sólo son admisibles con penas de una duración inferior a cinco años y se aprueban en una ínfima proporción de casos. Aseguran que, con toda probabilidad, el Tribunal Constitucional no lo admitirá.

OKDIARIO adelantó que Rato estaría sopesando la posibilidad de presentarse voluntaria en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). Esta fue la voluntad que expresó en un circulo íntimo tras asegurar que tiene como objetivo proteger a sus familiares de la presión mediática durante las visitas al centro. Pero en las últimas semanas esta opción se podría haber truncado por razones ajenas al ex banquero.