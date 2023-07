La participación se desploma a las 18 horas: 4 puntos menos que en 2019

La participación en las elecciones generales de este domingo 23 de julio se sitúa en el 53,12% a las 18.00 horas, casi cuatro puntos menos que la que se registró a esa misma hora en los comicios del 10 de noviembre de 2019 (56,85%). El dato contrasta con la elevada afluencia a las 14 horas, cuando la participación se elevó hasta el 40,48%, más de 2,5 puntos por encima que hace cuatro años. Las altas temperaturas y la inédita convocatoria electoral en verano impactan en la movilización del electorado.

Las comunidades autónomas donde se registra una participación más alta hasta esta hora son Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja.

El mayor incremento de la participación con respecto a 2019 se registra en Galicia (+ 2,69%), Extremadura (+ 1,40%) y Baleares (+ 1,18%).

Por el contrario, la mayor caída de la participación se registra en Cataluña (- 11,17%), Comunidad de Madrid (- 7,81%) y Aragón (- 5,36).

En las primeras horas del día, la participación ya había sido especialmente alta en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura o las Islas Baleares. En el lado contrario, Cataluña y el País Vasco ya registraban en la primera franja del día una baja movilización.

No obstante, hay que tener en cuenta que este dato no contabiliza los 2,47 millones de personas que han optado por votar por correo. Estas papeletas no se incorporarán a las urnas hasta las 20:00 horas, cuando cierren los colegios electorales.

El incidente más destacado de la jornada electoral ha sido la inundación de un túnel en la línea ferroviaria entre Valencia y Madrid, que ha provocado que miles de personas no puedan desplazarse a la capital. Muchos tenían previsto este viaje para poder ejercer su derecho a voto.

Además, el calor se ha dejado notar en los colegios electorales de las provincias del sur, centro y este del país -donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había pronosticado las temperaturas más altas para este domingo de elecciones generales-, por lo que los abanicos, el agua y los ventiladores han acompañado a miembros de la mesa y votantes que, en su mayoría, se han decantado por acudir a primeras horas de la mañana para evitar las horas centrales del día.