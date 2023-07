Interior moviliza a la Guardia Civil para localizar a miembros de mesas del 23J en paradero desconocido

Si usted ha sido elegido para ser miembro de una mesa y su Junta Electoral de Zona es incapaz de localizarle en su casa para informarle, después del cartero la próxima visita puede ser de la Guardia Civil. Eso es lo que ya está ocurriendo en algunas zonas rurales de España, como en áreas de Galicia o Extremadura, donde la imposibilidad de los carteros para localizar a quienes deben estar al frente de las mesas del 23J ha obligado a movilizar a agentes de la Guardia Civil para hacer efectivas las notificaciones. El Ministerio del Interior ha ofrecido toda la colaboración que necesiten las Juntas para asegurar la correcta celebración de las elecciones, ante el aluvión de incomparecencias y paraderos desconocidos de sus miembros.

Las del 23J van a ser unas elecciones muy complicadas. Al menos en cuanto a la configuración y logística de las mesas electorales se refiere, como están comprobando en muchas Juntas de Zona. El nivel de notificaciones para ser miembro de mesa que no han podido ser entregadas es mucho más alto que en cualquier otra cita electoral del pasado. Principalmente por la fecha elegida por el Gobierno, en plenas vacaciones de verano. Si la notificación no llega a manos efectivas del interesado, mediante correo certificado, no se puede dar por enterado. Y, por tanto, por convocado. Un detalle que ha disparado la picaresca entre aquellos que no tienen excusas para librarse del 23J.

Esa situación ha provocado que en prácticamente todos los puntos de España se estén experimentando grandes problemas a la hora de configurar las mesas electorales. Especialmente en zonas rurales. Según ha sabido OKDIARIO, hay Juntas de Zona con serios problemas para localizar a los elegidos por sorteo en áreas rurales de Galicia, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha. Se trata de viviendas situadas en fincas rurales donde los carteros tiene muy complicado comprobar si la persona está o no en casa y donde es más fácil esconderse en caso de no querer recoger la notificación.

En busca

En algunas de esas Juntas de Zona han constatado que los elegidos siguen en paradero desconocido tras más de media docena de visitas de los carteros. Y de seguir así, en muchos pueblos será imposible asegurar la correcta celebración de las votaciones de la jornada electoral. Por ello, según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes policiales, están solicitando colaboración a la Guardia Civil para que les ayude a localizar a los desaparecidos. En varias provincias, como Pontevedra y Badajoz, los agentes ya están implicados en estas tareas.

Según explican fuentes de Interior a OKDIARIO, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha trasmitido a la Junta Electoral Central que puede contar con el apoyo de la Guardia Civil para asegurar la notificación y asistencia de los ciudadanos elegidos en las mesas del 23J.

Cabe recordar que la Guardia Civil también tiene encomendada la tarea de ir a buscar a aquellos miembros de las mesas electorales de zonas donde tienen competencia si, llegada la jornada del 23J, no se presentan a primera hora en los colegios designados.

Excusas

La Junta Electoral Central dictó hace días una nueva instrucción con la que pone orden en las excusas válidas para que, quien ha sido designado miembro de mesa electoral, pueda librarse. En esta reforma normativa se han incluido los supuestos del cuidado de bebés lactantes, los embarazos de riesgo y el descanso para padres de recién nacidos, entre otros.

Junto a ellos aparecen motivos que ya se podían alegar, algunos de ellos tan curiosos o dispares como ser monja de clausura, tener una participación destacada en una boda, bautizo o comunión, o ser víctima de malos tratos si el acusado puede ir a votar a ese colegio electoral.