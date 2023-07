Feijóo pide al PP trabajar «con toda la fe» hasta el recuento del 23J para conseguir mayoría absoluta

El presidente del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones generales del domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes a los suyos que trabajen «con toda la fe» hasta el recuento del 23J para conseguir mayoría absoluta en las urnas, como ocurrió en la Junta de Andalucía en junio de 2022 y en la ciudad de Málaga en las municipales del pasado mayo.

En un mitin en la playa malagueña de los Baños del Carmen, y acompañado del presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, y del coordinador general y cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Elías Bendodo, Feijóo ha emplazado a su partido a realizar un último esfuerzo para poder ganar las elecciones por una mayoría amplia que les permita conformar un gobierno en solitario y no depender de Vox.

«Podemos conseguir la mayoría de Andalucía y la mayoría de Málaga si trabajamos sin ningún tipo de duda y con toda la fe, toda la alegría y todas las ganas hasta las once de la noche del 23 de julio cuando cierre el recuento de las mesas electorales», ha enfatizado Feijóo. «Vamos a ello, vamos a conseguirlo, a ganarlo, vamos a sudarlo, para después celebrarlo», ha añadido antes de desplazarse a La Coruña donde protagonizará el mitin de cierre de campaña.

Asimismo, el candidato del PP ha remarcado que quiere para España una política como en Andalucía, «con un presidente estable, que nombre y cese a los miembros del Gobierno», ha señalado frente al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, que no ha podido destituir a ministros de Podemos, como la titular de Igualdad, Irene Montero, pese a la excarcelación de violadores con la ley del sólo sí es sí.

Feijóo ha pedido el voto para conformar un «gobierno donde esté los mejores, como en Andalucía, un gobierno sin chantajes, sin ataduras, libre, como es libre el pueblo de España; un gobierno que no tenga más objetivo que servir a la gente, que no tenga más intereses que los intereses generales», ha manifestado.

Empleo y crecimiento

El líder del PP ha prometido así «un gobierno centrado en lo importante, en captar inversión para crear empleo, para un buen crecimiento económico, para recaudar bajando impuestos y para financiar mejor los servicios públicos de calidad», ha aseverado.

«Cuando España puede progresar unida, aprovechar todo su potencial, conseguir unos objetivos altos y recuperar su confianza, sólo hay una forma de lograrlo, que es votar. No hay otra. No se puede cambiar un resultado electoral si no es a través del voto. No podemos cambiar nada en España si no es cogiendo el voto; sin el voto mágico de la libertad no podremos cambiar nuestro país», ha advertido el líder del PP.