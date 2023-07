Feijóo abarrota su plaza talismán y llama a votar contra Sánchez para que «no vuelva a bloquear España»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a votar masivamente el próximo 23 de julio para que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, «no vuelva a bloquear España» como hizo cuando estaba en la oposición. Así se ha pronunciado ante 12.000 asistentes en una abarrotada plaza de toros de Pontevedra, el coso talismán de sus mayorías absolutas, donde ha compartido cartel con el expresidente Mariano Rajoy y con su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.

«¿Os acordáis de aquello del ‘no es no’ y qué parte del ‘no’ no han entendido? Pues que no vuelvan a hacer el ‘no es no’, vamos a votar por el sí es sí y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy y como lo intentó dos veces hasta que lo echaron», ha señalado Feijóo en alusión a Sánchez, que llegó a dimitir tras la abstención que acordó la gestora del PSOE en 2016. Todas las encuestas dan a Sánchez como perdedor de estas elecciones.

«No seré Pedro Sánchez, seré el que conocéis y habéis votado: un convencido de las posibilidades que tiene este país y un presidente para todos, me voten o no», ha asegurado, pidiendo el voto para «romper los bloques políticos que ha construido el sanchismo» y para «cambiar las alianzas en contra por los pactos de Estado».

El candidato del PP ha subrayado que en todos los lugares que está recorriendo -mientras Sánchez sigue encerrado en la Moncloa preparando el debate del lunes- está viendo que «los españoles ya no nos fiamos del Gobierno». Así, ha puesto de relieve que los ciudadanos ya no se fían de quienes «dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad del país; de los que eliminaron el delito de sedición, rebajaron la malversación y negociaron y concedieron indultos; de los que aprobaron la Ley del solo sí es sí; de los que dividieron a la ciudadanía y sólo gobernaron para sí mismos», ha declarado. Ante ello, ha enfatizado que «el cambio» que él representa es que nos podamos «volver a fiar del Gobierno de España», un cambio en este 2023 que ha asemejado al cambio de 1982 que protagonizó Felipe González.

De este modo, ha destacado la necesidad de tener un país «con estabilidad, con seguridad jurídica, sin bandazos, que favorezca la inversión de las empresas» y «sin insultos ni castigos fiscales a quien crea empleo». «España no debe conformarse con estar en los puestos de cola de las economías de Europa, sino que tiene que estar a la cabeza», ha indicado.

Además, Feijóo ha abogado por una separación de poderes «inequívoca» y por una Justicia independiente, al tiempo que ha apostado por una España donde no se subestime la capacidad ni la inteligencia de los jóvenes con «falsos cheques y falsos gratis», en lugar de promover «el esfuerzo y el mérito» en la formación.

«Ser útil»

Sobre el debate electoral de este lunes, Feijóo ha dicho que «es verdad que a Sánchez se le dan mejor los platós que la gestión, a mí me pasa lo contrario. Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará. Me podrá insultar lo que quiera, que lo hará. Pero yo voy a decirle la verdad a los españoles. Es lo que sé hacer y lo que seguiré haciendo si soy presidente del Gobierno», ha recalcado. Así, ha avanzado que «Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera e insultarme todo lo que quiera, pero yo voy decirle la verdad a los españoles», ha apostillado.

Además, respecto al ‘cara a cara’ en televisión con el candidato socialista, ha manifestado que está «tranquilo» por saber que «es el único que va a decir la verdad». «No le voy a mentir a nadie», ha aseverado.

Por todo ello, Feijóo ha instado a los ciudadanos a «votar unidad, con el ánimo de unir a la mayoría y contra la desgana de que todo siga igual, porque esto sólo le conviene a ellos». «Os pido ganas de ganar y ganar con ganas, vamos a ello, somos capaces de hacerlo y lo vamos a hacer, seguro», ha sentenciado, evocando así el lema que llevó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a obtener la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo.