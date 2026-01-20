El sector sanitario en España atraviesa un momento de transformación y la figura de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se ha vuelto más indispensable que nunca. Con más de 145.000 profesionales en activo y una tasa de empleabilidad que ronda el 80%, la formación en este campo no es sólo una opción académica, es una garantía de futuro.

En este panorama, Davante destaca como la institución líder, consolidada como el mejor centro de formación para estudiar tu FP Oficial de Auxiliar de Enfermería disponible en modalidad presencial u online.

Para quienes buscan una metodología que rompa con las barreras tradicionales, cursar el grado medio de auxiliar de enfermería a distancia en Davante supone acceder a una formación de élite con el sello “FP Plus”. Este modelo exclusivo no sólo otorga el Título Oficial del Ministerio de Educación, sino que añade un valor diferencial gracias a certificados profesionales en competencias digitales e Inteligencia Artificial.

Flexibilidad absoluta

La rigidez de los calendarios académicos suele ser el principal freno para muchos alumnos. Davante elimina este obstáculo ofreciendo una libertad total. Su metodología de “Formación Abierta” permite que cada estudiante organice sus 1.400 horas lectivas a su propio ritmo, sin horarios fijos y con el apoyo de clases en directo que quedan grabadas para consultarlas cuando se necesite.

Una de las ventajas competitivas más potentes de este centro es su calendario. Si has decidido dar el paso ahora, no tienes que esperar al próximo mes de septiembre, puedes empezar a cursar un FP de Auxiliar de Enfermería a distancia en febrero.

Acceso directo y sin notas de corte

En Davante, no es necesaria nota de acceso para matricularte. Los interesados sólo deben cumplir con los requisitos legales básicos, como poseer el título de la ESO, Bachillerato, una FP Básica o haber superado la prueba de acceso a Grado Medio. Así, el proceso es más sencillo y acompañado por un equipo de especialistas que guían al alumno en cada paso.

¿Por qué elegir el modelo FP Plus de Davante?

Estudiar en Davante va mucho más allá de obtener un diploma. Su programa está diseñado para que el alumno sea operativo desde el primer día, gracias a un plan de estudios que cubre desde técnicas básicas de enfermería y ayuda psicológica hasta higiene en el medio hospitalario y ayuda odontológica.

Competencias 360º : es el único centro que integra de serie contenidos en competencias digitales e IA, algo que las empresas sanitarias valoran por encima de la formación estándar.

: es el único centro que integra de serie contenidos en competencias digitales e IA, algo que las empresas sanitarias valoran por encima de la formación estándar. Acompañamiento: cada alumno de la modalidad a distancia cuenta con un mentor personal para asegurar que se cumplen los objetivos académicos.

cada alumno de la modalidad a distancia cuenta con un mentor personal para asegurar que se cumplen los objetivos académicos. Prácticas reales: el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) garantiza el contacto directo con el entorno hospitalario, clínicas dentales o residencias geriátricas.

el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) garantiza el contacto directo con el entorno hospitalario, clínicas dentales o residencias geriátricas. Financiación a medida: Davante ofrece habilidades de pago en hasta 16 cuotas sin intereses y es totalmente compatible con la Beca MEC del Ministerio de Educación.

Un futuro profesional con propósito

Con un sueldo medio que oscila entre los 1.100€ y 1.600€ mensuales y la posibilidad de trabajar en unidades de cuidados intensivos, pediatría o servicios de ayuda a domicilio, el grado de TCAE en una de las inversiones más inteligentes en el mercado actual.

Davante ofrece las herramientas para convertirse en el profesional que el sistema sanitario necesita. La combinación de oficialidad, tecnología aplicada y un enfoque profundamente humano hacen de este centro la mejor elección para para quienes no se conforman con una formación básica y buscan un “plus” en su carrera laboral.