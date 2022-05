La homofonía de las letras B y V es motivo de muchas equivocaciones en el momento de escribir, sobre todo para los más jóvenes que no tienen tanta experiencia. En el caso de vuelvan y buelvan es sencillo identificar el error, debido a que una de estas palabras no existe en el español. Vuelvan es la palabra correcta y por lo tanto esta si tiene un significado. Buelvan, por otro lado, no existe y es un error ortográfico.

Vuelvan es la conjugación en presente subjuntivo del verbo volver y está en tercera persona del plural (ellas, ellos, ustedes), por ejemplo: hay que limpiar antes de que ellos vuelvan. También es imperativo, tanto positivo como negativo del mismo verbo, por ejemplo: vuelvan antes de la hora de cenar y no vuelvan hasta que se disculpen.

Cuando usar vuelvan

El uso más recurrente de la palabra es tomar el sentido inverso de un camino que ya se recorrió anteriormente o simplemente regresar a un punto de origen. Por ejemplo: vuelvan, olvidaron sus almuerzos.

No se aplica sólo a ubicación geográfica, también a expresiones orales o relatos y a repetir alguna acción. Por ejemplo: vuelvan a lo que estaban platicando ayer y vuelvan a visitarnos pronto.

Se escribe vuelvan

Se escribe vuelvan con ‘v’. Vuelvan es el imperativo plural del verbo volver. Conocer este verbo y saber cómo se escribe es muy importante, se trata de uno de los más utilizados en la lengua española. Descubrir los secretos de esta palabra pasan por saber perfectamente su significado. Toma nota de estas definiciones con los ejemplos que te ayudarán a poder entender perfectamente el uso del imperativo vuelvan.

Poner la cara exterior de una cosa, especialmente de una prenda de ropa, en el interior, de modo que el interior o el revés quede a la vista. Vuelve la camiseta del revés o no podremos verla bien.

Dirigir o llevar hacia un sitio o hacia un fin. Volvió la mirada hacia el horizonte en busca de respuestas.

Poner una cosa en el estado o el lugar originales. Vuelve a poner el tarro de la mantequilla en su sitio.

Devolver lo prestado o dar lo debido. Nunca volví a ver el dinero, se lo quedó.

Transformar algo o a alguien, o hacer que cambie de aspecto o estado. Volví las penas en alegrías con un poco de motivación.

Ir al lugar de donde se ha salido. Volveré a casa sobre las ocho de la tarde.

La confusión de las letras B y V

A diferencia de otros idiomas, el sonido de la B y la V en el español se ha vuelto idéntico y por lo tanto difícil de identificar cuál es correcta con base en el sonido. En el caso de vuelvan la confusión es doble porque al haber dos V hay tres combinaciones equivocadas y sólo una correcta.

Esto quiere decir que la confusión puede provocar que se escriba buelvan, buelban o vuelban, mientras que la correcta es únicamente vuelvan. Las otras opciones no tienen significado en el español. Lo único que hay que recordar es que todas las conjugaciones del verbo volver se escriben con V.

Con la norma aprendida, la definición y los ejemplos no podemos fallar, nunca volveremos a dudar a la hora de escribir vuelvan o buelvan va siempre con ‘v’. Ahora ya sabes cómo se escribe vuelvan ¿Qué otras conjugaciones del verbo volver conoces?