Saber cómo se escribe protejo o protego nos ayudará a resolver una de las dudas ortográficas más importantes que podemos tener. El uso de la ‘j’ y la ‘g’ provoca cierta confusión a la hora de escribir esta palabra. Aunque se pronuncian de forma distinta, debemos tener en cuenta la siguiente norma a la hora de escribir correctamente. La ‘g’ tiene un sonido suave cuando va antes de la ‘a’, ‘o’ y ‘u’, pero cambia a la hora de pronunciarse delante de la ‘e’ y la ‘i’, como es el caso del verbo ‘proteger’. El mismo sonido que tendríamos con la letra ‘j’ con ‘a’, ‘o’, ‘u’. Dependiendo de la conjugación y de la letra, tendremos una u otra letra. Toma nota de cómo se escribe protejo.

Dudas de ortografía

En español, una de las dudas ortográficas más comunes aparece cuando nos encontramos con verbos que cambian ligeramente su forma para mantener un sonido. Un ejemplo claro es el verbo proteger, que causa inseguridad a muchas personas cuando deben conjugarlo en primera persona del presente: ¿se escribe protejo o protego? Aunque a primera vista ambas formas pudieran parecer posibles, la única correcta es “protejo”, y este cambio no es un capricho, sino una consecuencia lógica de cómo funciona la ortografía española.

Para entender por qué se escribe protejo, primero hay que recordar que en español las letras g y j pueden representar sonidos diferentes. La g ante las vocales a, o y u tiene el sonido fuerte, como en gato, goma o gusto. Pero esa misma g cambia completamente cuando va antes de e o i, como en gente o girar, adquiriendo un sonido suave más cercano al que produce la j. Si quisiéramos mantener el sonido fuerte de g delante de esas vocales, tendríamos que añadir una u, como ocurre en palabras como guitarra o guion.

El verbo proteger

Ahora bien, el verbo proteger se forma a partir de una raíz que termina en el sonido suave de la g antes de e: pro-te-ger. Cuando conjugamos este verbo en la mayoría de sus personas del presente, ese sonido suave se mantiene sin necesidad de modificar nada: tú proteges, él protege, ellos protegen. La complicación aparece únicamente en la primera persona del singular: yo…

Si mantuviéramos la forma protego, la g antes de la vocal o dejaría de sonar suave y pasaría a sonar fuerte. El resultado sería un cambio de pronunciación que rompería la coherencia con el resto del verbo. Para evitar esa alteración y conservar el sonido original, la ortografía española obliga a sustituir la g por j en esa posición. Por eso debemos escribir “protejo”. Este tipo de modificación ocurre también en otros verbos del mismo grupo, como dirigir (yo dirijo), escoger (yo escojo) o exigir (yo exijo).

Aunque pueda parecer un detalle menor, este ajuste ortográfico cumple una función clara: mantener la coherencia fonética del verbo a lo largo de sus distintas formas. En otras palabras, la palabra cambia para que su sonido se mantenga estable. Se trata de una de esas reglas que no siempre se enseñan con profundidad, pero que terminan resultando fundamentales para escribir con naturalidad.

Ejemplos según definición

Toma nota de la definición del verbo proteger con algunos ejemplos que te ayudarán a usar esta palabra de forma mucho más eficaz. Éste es uno de los verbos más utilizados en nuestra lengua.

Hacer que una persona o una cosa no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produce. Nuestras leyes protegen los derechos de las personas más vulnerables, por suerte vivimos en un país del primer mundo.

Ayudar o favorecer, mediante la fuerza o la influencia, a una persona o una cosa para que esté en buenas condiciones. Parece que lo protegen demasiado, sus padres no tienen en cuenta alguna de sus actuaciones, nada recomendables.

De modo que, cada vez que dudes entre protejo y protego, recuerda que el idioma ya resolvió la cuestión hace mucho tiempo. La forma correcta es protejo, y su ortografía está al servicio de la pronunciación.