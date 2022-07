Cómo se escribe gratuitos o gratuítos

En el idioma español hay muchas palabras que nos generan dudas en cuanto a si llevan o no tilde. El resultado de estas dudas es un buen número de faltas de ortografía cuando escribimos. ¿Cómo evitar estos errores? En principio se puede recurrir a las reglas generales de ortografía. Un buen truco para escribir bien es el de leer todo lo que podamos, libros, revistas, etc. etc. De esa forma, iremos recordando palabras y cuál es la forma correcta de escribirlas.

¿Cómo se escribe la palabra gratuito?

Nuestras reglas gramáticas nos dicen que se acentúan las palabras llanas que no terminen en vocal, o bien en ‘n’ o en ‘s’. ¿Cuál son las palabras llanas? Aquellas en las que la sílaba tónica es la penúltima de la palabra.

¿Qué ocurre con gratuito? Si hacemos un análisis sencillo, vemos que se puede separar en estas sílabas: gra-tui-to. Como vemos, sería una palabra llana que termina en ‘o’. Por ello, no tendría que llevar tilde. Gratuito es una palabra llana, o también llamada grave, formada por tres silabas. Al acento que lleva en la letra ‘i’, se le llama acento prosódico. Por ello se pronuncia la vocal tónica en la ‘i’, y por eso no lleva tilde.

Reglas de diptongos

En palabras como gratuitos, el diptongo que forman las vocales i y u no se deshace, y por eso la palabra correcta, que se pronuncia con vocal tónica en la ‘i’, sería gratuito. Sería un diptongo de tipo homogéneo, y va compuesto de dos vocales débiles. Por otro lado, gratuito es un adjetivo calificativo masculino, del singular.

Ejemplos de gratuito

Para evitar esta falta de ortografía nada mejor que disponer de las herramientas necesarias para conocerlo mejor. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Que no cuesta dinero. La educación debe ser gratuita, con todos los impuestos que pagamos no deberíamos tener que seguir pagando por algo que nos pertenece, hoy en día muchos estudiantes se quedan sin becas y no pueden seguir estudiando, aunque sean buenos estudiantes su futuro está escrito.

Que no tiene fundamento o razón de ser. Estos comentarios que publicas en un medio nacional son totalmente gratuitos, estás mostrando tu actitud que no es propia de alguien inteligente, intenta corregirlo en la medida de lo posible antes de que sea tarde.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra gratuitos en cualquier texto. Recuerda que se escribe sin acento, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este verbo de una manera sencilla y sin ninguna duda.