Las dudas que se nos presentan con las palabras que llevan “b” o “v” son unas de las más frecuentes a la hora de escribir. Cómo se escribe “bedel” o “vedel” es algo que iremos descubriendo teniendo en cuenta ciertas estrategias para llegar a una correcta escritura.

En español ciertas letras comparten el mismo sonido, esto da lugar infinidad de dudas ortográficas. Debido a que estas dos letras “b” y “v” tienen sonidos similares es fácil confundirlas en la escritura, lo que puede llevar a que cometamos un error ortográfico y así cambiarle el sentido a un texto.

Estas dudas se pueden resolver aplicando la regla ortográfica correspondiente, conociendo el significado de las palabras y teniendo un buen hábito de lectura.

Por esta razón si atiendes al análisis conceptual, a los ejemplos de las distintas acepciones y a la normativa ortográfica, verás que el proceso es mucho más sencillo de lo que imaginabas. De esta forma se podrá resolver esta pregunta, ya que solo una de estas palabras está correctamente escrita.

Se debe escribir bedel

La palabra “vedel” se escribe con “b”. El término vedel no existe en el idioma español, ya que no está aceptado por la Real Academia Española. Vedel contiene una uve que en realidad es una be. Por lo tanto, debemos evitar usarla. La palabra correcta es “bedel” siempre con “b”. Ahora veremos a continuación su significado y las distintas acepciones de este sustantivo, que nos ayudarán a escribirlo de forma correcta.

Distintas acepciones de “bedel”

Esta palabra viene del provenzal “bedel” y a su vez del franco “bidil” que quiere decir ujier; conferido del inglés “beadle”.

Este sustantivo tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

En los centros de enseñanza, persona cuyo oficio es cuidar del orden fuera de las aulas, además de otras funciones auxiliares. Están saliendo oposiciones para bedel, es un trabajo que puede estar bien para Pablo, en este momento no tiene trabajo y puede estudiar, si lo consigue tendrá un trabajo para toda la vida, creo que podría encontrar ese espacio que está buscando ahora mismo en un mercado laboral complicado.

Ordenanza, empleado con funciones subalternas. El bedel de la empresa se ha rebelado contra las horas extra, parece que no está dispuesto a remar en la misma dirección que los demás, a la larga su actitud puede tener consecuencias.

De esta manera sabremos perfectamente escribir bedel con ‘b’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.