Comenzaremos por analizar el significado y origen de esta palabra antes de pasar a su traducción al idioma inglés. El término cebolla del castellano actual proviene del latín “cepulla”, que es el diminutivo de cepa o caepa, y del griego clásico kápia. La cebolla se sitúa entre las primeras plantas cultivadas. Su origen se sitúa en Asia Central, su entrada a Europa se considera que fue a través de los griegos y romanos. Hoy en día la cebolla en todas sus variedades, es un vegetal que se utiliza en la preparación de muchos platos alrededor del mundo, ya que no solo aporta un sabor potente sino también muchos beneficios gracias a sus propiedades. El consumo regular de cebolla está indicado para combatir enfermedades, como la gota, debido a sus propiedades diuréticas, además también está indicada para los problemas respiratorios.

Cómo se dice cebolla en inglés y algunas frases

La palabra cebolla en inglés se dice onion. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

The main products exported by Spain are onion and garlic.-Los principales productos exportados por España son cebolla y ajo.

To prepare the filling we need to chop 3 cloves of garlic, a medium onion and a chive.-Para preparar el relleno necesitamos picar 3 dientes de ajo, una cebolla mediana y un cebollino.

The extract from onion is also used to make supplements.-El extracto de cebolla también se utiliza para hacer suplementos.

For the mixed salad, finely chop the onion, grate carrots and add a diced tomato.-Para la ensalada mixta, picar finamente la cebolla, rallar las zanahorias y añadir un tomate picado.

Garlic and onion are good remedies against the common cold.-Ajo y cebolla son buenos remedios contra el resfriado común.

El uso del plural

Si quieres decir cebolla en plural, o cebollas, el término correcto es onions. Puedes ver algunas frases a continuación.

I love baked chicken with onions and spices.-Me encanta el pollo al horno con cebollas y especias.

Bacon, onions, mushrooms and carrots add flavor to the recipe.- Tocino, cebollas, champiñones y zanahorias agregan sabor a la receta.

Onions should be well fried before adding them to meat or chicken.-Las cebollas deben estar bien fritas antes de agregarlas a la carne o al pollo.

White onions help strengthen the reproductive organs.-Las cebollas blancas ayudan a fortalecer los órganos reproductivos.

¿Cómo se dice cebolla en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más, te mostraremos a continuación cómo puedes decir la palabra cebolla en otros idiomas del mundo.