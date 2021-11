En estas fechas es muy habitual hacer con los amigos o los compañeros de trabajo el amigo invisible. Es la mejor opción cuando hay muchas personas en el grupo y la relación no es tan íntima como en el caso de los familiares. Así, todos reciben un regalo sin necesidad de gastar muchísimo dinero. Al ser tan común, son muchas las tiendas que ya tienen preparados packs de amigos invisibles o regalos perfectos para esto, como es el caso de Zara Home, donde podremos encontrar muchos objetos para regalar en el amigo invisible durante la Navidad.

Claro está que, aunque todo en Zara Home nos encanta, es importante escoger bien el regalo para el amigo invisible. Debe adaptarse al presupuesto que se ha puesto, debe ser útil y también bonito. ¿Quieres saber qué es lo que recomendamos? Pues no te lo pierdas a continuación, te lo contamos.

El regalo de Zara Home perfecto para el amigo invisible

Se trata del botellero elaborado en madera de Zara Home, un artículo realmente útil ya que acabará con la pila de botellas acumulada en una esquina de la cocina. De esta forma, las botellas se verán mucho más bonitas y ordenadas, algo imprescindible para tener una buena organización en casa.

Este botellero cuenta con un color de madera natural precioso que combinará fácilmente con cualquier cocina, así que no importa si no has visto la cocina o la casa de tu amigo invisible, un toque de madera siempre es agradable y aporta un toque de calidez ideal.

Su diseño ondulado hace que sea una pieza realmente especial ya que es muy original. Muchos podrían pensar al verlo que es una pieza de diseño único, exclusivo y de lujo, ¿no crees? Pero nada de eso ya que es una pieza bastante económica que podemos encontrar en Zara Home y que es ideal para regalar estas Navidades.

Tiene espacio para colocar hasta 10 botellas, una cantidad bastante importante, y su precio es de tan solo 39,99 euros, ¡una ganga! Seguro que a tu amigo invisible le encantará este botellero de ondas en madera.

Lo mejor de todo es que no solo es un botellero para colocar vino, que es principalmente lo que solemos colocar, sino que también es perfecto para colocar botellas de agua, de refresco, de cerveza o de lo que quieras, incluso se podría realizar una composición de colores con botellas para que, además de ser útil, sea de decorativo.

La colección de piezas de madera de Zara Home es una de las favoritas del momento ya que han sido capaces de crear piezas con una gran calidad a un precio bastante económico, como es el caso del botellero que cuesta menos de 40 euros.

Eso sí, si el presupuesto de tu amigo invisible es menor, no te preocupes, en Zara Home podrás encontrar otros artículos a un precio menor pero igualmente útiles. Este es el caso de la bandeja de madera ovalada, que tiene un precio de menos de 10 euros, el portaservilletas de madera e incluso los posavasos de madera. ¡No te pierdas la colección!