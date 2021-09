Ya es una realidad, las botellas de acero inoxidable se están convirtiendo en un accesorio imprescindible en nuestro bolso o mochila. Las puedes encontrar de muchos tamaños, colores y materiales diferentes, pero si hay algo que todas tienen en común, es que resultan mucho más respetuosas para el medio ambiente que las botellas de plástico. Son resistentes, ligeras, libres de BPA y las podrás utilizar una y otra vez. Por todos estos motivos, se han colado en nuestras vidas y continúan pisando muy fuerte. Con ellas, evitamos el uso de materiales no biodegradables y no impregnamos nuestra agua de los diversos materiales de los que se compone el plástico, entre ellos el BPA. Este es un componente químico que puede desprenderse con la ingesta e instalarse en nuestro organismo, siendo muy difícil su eliminación.

Con el tiempo, la industria ha apostado por el acero inoxidable, lo que convierte a los recipientes en una opción bastante más saludable y ecológica. Este material es perfecto para elaborar botellas térmicas que aseguren el perfecto mantenimiento de las bebidas frías y calientes durante el día, porque, ¿hay algo más placentero que tomar una caldo calentito en lo alto de la montaña o un agua fresquita cuando nos enfrentamos a los 40 grados de temperatura en la playa? Por otra parte, garantizan la seguridad del consumidor al ser un material libre de componentes químicos.

En este listado repasamos para ti las opciones más atractivas estética y económicamente hablando, para que escojas la botella de acero inoxidable que mejor se adapte a tus necesidades.

Si hay algo importante y en lo que debemos fijarnos especialmente antes de comprar una botella de este tipo es en sus acabados. El aislamiento es fundamental para asegurarnos de que nuestra agua se va a mantener en las mejores condiciones durante todo el día. En este caso, la doble pared de este modelo de Chillys mantiene la temperatura interior independientemente de la temperatura exterior, por lo que nos asegura un mantenimiento de nuestras bebidas frías durante 24 horas y calientes hasta 12 horas.

Esta botella fabricada en acero inoxidable mantiene el sabor fresco y duradero gracias a su oxidación. Está compuesta de metal por la cara interna y contiene un sello hermético que garantiza que no se producirán fugas. Es una muy buena opción para evitar derrames indeseados y mantener tu bebida libre de fugas. En este sentido, llevar esta mochila de viaje es fácil y te evitará sustos.

MAMEIDO quiere diferenciarse del resto de competencia de sector por elaborar botellas de agua térmicas elegantes y sofisticadas. Esa es su pasión. Por ello, este modelo de botellas de acero inoxidable presenta un estilo simple, minimalista y elegante. Esta marca no buscar sobrecargar con diseños imposibles, si no que ve la belleza en las cosas más sencillas. Este se ha convertido en uno de los accesorios más cómodos y ligeros que la marca ofrece.

Cada una de estas botellas diseñadas y fabricadas en Alemania, contienen un certificado que avala que están libres de BPA. Son aptas también para introducir alimentos, aunque este diseño no sea el más apropiado y son muy resistentes a la oxidación según la norma europea BS EN 10088.

Cada una de estas botellas de acero inoxidable de Amazon está libre también de ftalatos y toxinas y están testadas una por una, pasando los exhaustivos controles de calidad.

Fiable y muy versátil, la botella de acero inoxidable de LARS, se convertirá en tu compañero diario en casa, en el trabajo o mientras viajas. Podrás introducir en ella cualquier bebida, que se mantendrá en óptimas condiciones sin adquirir ese fastidioso e insalubre sabor metálico o extraño.

Las botellas de NYSØM son una alternativa sostenible a las botellas de plástico. El fabricante de estas botellas te da el 100% de garantías de que resisten las fugas y que son muy fáciles de llenar, por este motivo, son perfectas para llevar al gimnasio, la playa o de vacaciones. Están compuestas de metal, lo que las hace un compañero perfecto para cualquier desplazamiento. Está fabricada en acero inoxidable 18/8 de alta calidad y no contiene BPA, tiene un aislamiento al vacío de doble pared y mantiene las bebidas calientes hasta 12 horas y las frías hasta 24.

Con su alta precisión estas compactas botellas tienen un diseño minimalista y elegante que seduce a pequeños y mayores. Compuesta por acero inoxidable, esta botella térmica es ideal para llevar en ella zumos, batidos o bebidas carbonatadas. Su composición la hace hasta un 30% más compacta, por lo que no te supondrá un problema llevarla a todas partes: gimnasio, trabajo, biblioteca…

Su sistema a prueba de fugas gracias al sellado de silicona está más que garantizado, por lo que este modelo de botellas térmicas de Amazon, son también perfectas para niños. Contienen una capa de aislamiento de cobre que hará que tus bebidas se mantengan a la temperatura idónea durante todo el día. Además, su diseño revolucionario y liviano es elegante y fácil de manejar. Tiene una boca estrecha para beber sin derrames que se adapta sin ningún problema a la mayoría de los portavasos lo que la convierte en la compañera de viaje perfecta.

Botella de agua de acero inoxidable 720°DGREE

Libres de BPA las botellas térmicas de JOGVELO pueden mantener tu bebida caliente durante12 horas como máximo. Si lo que vas a portar en ellas es por el contrario una bebida fría, el fabricante te garantiza hasta 24 horas de refrigeración en su interior. Podrás llevarla de viaje sin sustos ya que este botella de agua es a prueba de fugas y aislante de ftalatos.

La marca te propone una botella térmica multifuncional y muy fácil de agarrar incluso si estás en movimiento, por lo que se convertirá en tu compañera perfecta en tus clases de Zumba o Spinning. La botella de agua termo de 500 ml es lo suficientemente pequeña para los niños y lo suficientemente grande para los adultos. Además, viene con un cepillo de limpieza gratuito lo que hará mucho más fácil su limpieza.

