Xiaomi arrasa con el electrodoméstico que necesitan los dueños de mascotas

Si tienes perro o gato en casa y debes dejarlo solo durante el tiempo que estás trabajando puede que no te quedes tranquilo del todo sabiendo que tal vez no tiene comida o agua suficientes. Por suerte, el mercado cuenta cada vez más con productos que facilitan el que nuestros perros se queden bien atendidos cuando los dejamos solos y uno de los que arrasan actualmente y que seguro que vas a querer tener pertenece a la firma Xioami. Una marca que no sólo destaca por sus smartphones, televisores o robots de limpieza sino que Xiaomi tiene también el electrodoméstico que necesitan los dueños de mascotas con el que están arrasando.

El electrodoméstico para mascotas de Xiaomi que está arrasando

Los electrodomésticos de Xiaomi son cada vez más variados. La empresa china cuenta ya con electrodomésticos de limpieza, los de cocina o los de ambiente pero a toda su gama suma ahora una novedad con la que está arrasando. Se trata del comedero automático así como la fuente automática, de modo que tu perro o gato podrá tener comida y agua en todo momento sin que nosotros tengamos que estar presentes.

El comedero tiene un sistema especial de sellado de modo que los alimentos se mantienen siempre frescos. Un sistema triple que consiste en un anillo de silicona para asegurar que la comida esté siempre fresca, unos cartuchos desecantes que se pueden reemplazar cuando estén gastados y un dispensador oculto esférico que dispensa la comida progresivamente para que no se seque.

Gracias a tener la aplicación Xiaomi Home instalada en nuestro smartphone podemos activar el comedero con comida y cuando queramos, encender el dispensador para que se abra y caiga la comida. También puedes controlar la cantidad de comida que le das a tu mascota. También lo puedes programar para que a determinada hora el dispensador ofrezca la comida sin necesidad de que haya electricidad o internet.

Podemos meter dentro 1,8 kg de alimento seco para mascotas, que es una cantidad más que suficiente para que el perro o el gato se pueda alimentar sin problema incluso durante días.

En cuanto a la fuente eléctrica, tiene un programa de 24 horas circulación de agua constante con un ángulo de inclinación de 7grados. La capacidad del depósito es para dos litros. Con una bomba de suministro de agua que funciona dentro de los 30 dB, la fuente es silenciosa y su altura se ha probado para evitar el sonido de las salpicaduras.

Se puede controlar mediante la aplicación y tiene filtros que podemos limpiar o reemplazar (se recomienda cambiar cada dos meses y a través de la app puedes controlar su estado). En este caso además, el cable de alimentación es trenzado de nailon con una alfombrilla de doble capa para que no manche y sea más fácil de limpiar.

Si deseas comprar estos electrodomésticos de Xiaomi para mascotas, los tienes disponibles en Amazon. El precio del comedero es de 129,99 euros, mientras que la fuente te costará 79,99 euros.