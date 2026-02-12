Merlin Properties ha nombrado a David Martínez, que hasta este lunes era consejero delegado (CEO) de Aedas Homes, como nuevo director de Desarrollo Inmobiliario de la socimi cotizada en el Ibex 35.

Este nombramiento se produce tres días después de que Martínez cesara en su cargo en Aedas Homes, tras la adquisición de esta promotora inmobiliaria por parte de su competidor Neinor Homes.

El nuevo directivo de Merlin Properties es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un Executive MBA por el IESE Business School. Se incorporó a Aedas como consejero delegado en septiembre de 2016.

Durante sus 25 años de experiencia en el sector inmobiliario lideró las promociones inmobiliarias de Distrito Castellana Norte (2013-2016), Valdebebas (2005-2013) y Cuatro Torres Business Area (2001-2005).

Antes de asumir estas funciones, fue director de proyecto en Bovis e ingeniero en Ferrovial. Desde 2019, también es presidente de Rebuild, un congreso dedicado a la innovación, sostenibilidad y digitalización en el sector de la edificación.

Es miembro del Consejo Nacional de Urban Land Institute Spain, donde participa activamente en el programa de mentores del ULI. Además es docente en programas de masters y posgrados en diferentes instituciones como el IE School of Architecture and Design, UPM e UNIR.