El consejo de administración de Aedas Homes ha rechazado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera «adecuado», según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de la opinión emitida respecto a una primera OPA, que sí que será aceptada por el principal accionista de Aedas, el fondo estadounidense Castlelake -que controla el 79% de las acciones- porque que así lo negoció con Neinor. Por ello, los dos consejeros de Aedas vinculados a este fondo se han desmarcado de la mayoría del consejo para trasladar su apoyo a la oferta.

El resto de consejeros independientes han expresado que tras un análisis exhaustivo consideran que el precio de la oferta «no es adecuado desde un punto de vista financiero para los titulares de acciones de Aedas (distintos de Castlelake)», por lo que no aceptarán la oferta. Asimismo, han destacado su rechazo a algunas de las intenciones que Neinor tendría sobre Aedas, publicadas por OKDIARIO hace menos de una semana.

Los miembros que se han opuesto a la oferta han subrayado que Neinor tendría la intención de poner fin a los dividendos o barajar la futura exclusión de bolsa de Aedas. En este sentido, cabe destacar que la promotora trasladó expresamente su intención de no continuar con la política de dividendos seguida por Aedas pero matizando que tras la operación, Neinor promovería que Aedas realizara distribuciones a sus accionistas en función de las necesidades y objetivos globales del grupo.

En cuanto a su exclusión de bolsa, ha manifestado su intención de hacer uso de su derecho a exigir la venta forzosa de las restantes acciones de Aedas en manos de accionistas que no acepten la oferta, al precio al que se liquide, y su posterior salida de bolsa.

Neinor prevé que Aedas continúe operando como filial del grupo Neinor, manteniendo su personalidad jurídica propia, aunque reorganizará sus órganos de gobierno y de dirección, y ejecutará una revisión de las estructuras organizativas y de las condiciones laborales existentes de Aedas, por lo que podrían producirse ajustes en la plantilla de Aedas.