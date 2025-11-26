Aedas Homes gana un 17,5% menos de abril a septiembre en plena OPA de Neinor

Aedas Homes logra un beneficio atribuido de 20,3 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (de abril a septiembre), lo que supone un descenso del 17,5% respecto a las ganancias de 24,7 millones que se anotó en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles la promotora residencial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, inmersa en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que le lanzó su competidora Neinor Homes, alcanzó unos ingresos totales de 348 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% respecto al mismo tramo del ejercicio anterior. La división de Promoción Residencial aportó 326 millones de euros, un 10% más que entre abril y septiembre de 2024, impulsada por un mayor PMV de las viviendas entregadas en el periodo.

En concreto, la actividad generó un margen bruto promotor de 77 millones, equivalente a un margen del 23,5% (frente al 22,4% del primer semestre de 2024/25), y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 41 millones, con un margen del 11,8%, 2,71 puntos porcentuales por encima del año previo.

Inversión marcada por la OPA

La promotora ha indicado que durante el primer semestre fiscal del ejercicio, su actividad de inversión y desinversión ha estado marcada fundamentalmente por las restricciones definidas en el anuncio previo de la OPA publicado con fecha 16 de junio de 2025.

En este contexto, Neinor Homes ha aumentado en un 12,5% la contraprestación que pagará a los minoritarios en su OPA sobre Aedas Homes, hasta los 24 euros por acción, tras haber recibido inquietudes de sus accionistas sobre el precio inicial ofertado y la necesidad de aprobar una segunda OPA obligatoria.