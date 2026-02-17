El Gobierno ha nombrado este martes a Pablo Torres como nuevo subsecretario del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en sustitución de María de los Llanos Castellanos, quien ocupaba el puesto desde noviembre de 2023. Asimismo, Pablo Moreno ocupará el hueco que deja libre Torres como secretario general técnico del mismo departamento.

Torres desde 2020 hasta finales de 2023, ejerció como secretario general del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y, anteriormente, desempeñó puestos en la Secretaría General del mencionado organismo y estuvo destinado en la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Desde diciembre de 2023 y hasta la actualidad, ha ocupado el puesto de secretario general técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Por su lado, Moreno desde 2020 ha desempeñado diversos puestos en secretarías generales técnicas, entre ellos, los de técnico superior y consejero técnico en la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Consumo. Desde el año 2024 ha ocupado el puesto de vicesecretario general técnico del ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Abandona el puesto Llanos Castellanos

El Ejecutivo no ha hecho mención alguna a la salida de María de los Llanos Castellanos ni ha puesto en valor su trayectoria pese a que fuentes de Vivienda aseguran que su cese se debe a «motivos personales».

María de los Llanos Castellanos es una política histórica del socialismo castellanomanchego y una de las rivales políticas más agresivas contra la política de Isabel Díaz Ayuso.

Llanos Castellanos, un perfil muy cercano y apreciado por Pedro Sánchez, llegó a Madrid para ayudar a Lobato a alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid frente a Ayuso. Además, la albaceteña fue consejera de Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2003 y 2007 y la primera mujer presidenta de Patrimonio Histórico.