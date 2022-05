El juicio de Amber Heard contra Johnny Depp está dejando salir detalles de su relación sorprendentes, incluidos sus gustos por un vino español que bebían cada noche. Nuestro país tiene grandes productores de esta bebida de los dioses, el vino español es uno de los más galardonados del mundo. No es de extrañar que estrellas de Hollywood lo tengan en su despensa. Las declaraciones de Johnny Depp no dejan lugar a dudas, su exesposa Amber Heard era capaz de beberse dos botellas de vino cada noche, pero no de cualquier vino, sino de uno hecho en España.

Según Johnny Depp su exesposa Amber Heard era capaz de beberse dos botellas de este vino español

View this post on Instagram A post shared by TEMPOS Vega Sicilia (@temposvegasicilia)

El vino español es capaz de traspasar fronteras, llega hasta los lugares más insospechados del planeta. La casa del actor Johnny Depp y la que era su esposa, Amber Heard ha sido una de las muchas de actores y actrices de Hollywood que han optado por esta bebida tan especial. Un buen vino en la cena o después de cenar es algo que apetece, pero no nos sirve cualquier, sino que queremos el mejor.

Depp declaró durante el juicio que: “la señorita Heard bebía y le encantaba un vino español llamado Vega Sicilia. Tanto a ella como a sus amigas. Se podía beber dos botellas cada noche, sin problema”. Amber Heard era una amante del buen vino que bebía todas las noches, dos botellas de vino para un grupo de amigas con sello español.

Vega Sicilia no está al alcance de todos los bolsillos. Antes de correr en busca de una botella de esta bebida, debemos tener en cuenta que no es un vino convencional, forma parte de la élite de nuestro país. Una de las marcas que desde hace décadas ha ido creciendo, especializándose y centrándose en un cliente en concreto.

Cada botella cuesta 472 euros. DO Ribera del Duero y DO Calificada Rioja la bodega que produce este vino que compran las estrellas se fundó en 1864, llevan más de 100 años convirtiendo el zumo de uva en auténticas obras maestras gastronómicas. Su peculiaridad es que se trata de unos vinos que están hasta 10 años entre madera y botella cosa que supone la crianza más larga del mundo. La marca TEMPOS Vega Sicilia tiene distintos vinos, con varios precios, invertir en este producto de calidad nos puede dar más de una alegría, disfrutaremos de unas sobremesas como las de los Depp.