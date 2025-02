Trump vuelve a por Europa tras el choque con Macron: aranceles del 25%

Donald Trump ha vuelto a por Europa tras el choque con el presidente de Francia Emmanuel Macron. Trump ha anunciado este miércoles aranceles del 25% a los productos europeos. En su primera reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que «la Unión Europea se formó para joder a Estados Unidos, ése es su propósito. Y lo han hecho muy bien. Pero ahora soy presidente». Trump ha afirmado que la UE se había «aprovechado» de Estados Unidos: «Impondremos aranceles al bloque muy pronto. Será del 25%, en términos generales, y eso será sobre los automóviles y otros productos». Trump también ha afirmado que los aranceles del 25% previstos para las importaciones procedentes de México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril.

Trump ha reconocido que la UE no puede tomar represalias: «No pueden, quiero decir, pueden intentarlo, pero no pueden. Somos la olla de oro. Somos lo que todo el mundo quiere, y pueden tomar represalias, pero no puede ser una represalia con éxito». En este sentido, Trump ha destacado que «no aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esgrimen todo tipo de razones para no hacerlo, y nosotros lo aceptamos todo y tenemos un déficit de unos 300.000 millones de dólares con la Unión Europea».

El déficit comercial con EEUU alcanzó un récord el año pasado. La UE importó 333.300 millones de euros de productos de EEUU en 2024. Mientras, compró a Europa artículos por valor de 531.600 millones de euros, según datos de Eurostat.

Las declaraciones de Trump se producen un día antes de que Keir Starmer, primer ministro británico, se reúna con Trump en Washington el jueves, con el riesgo de aranceles comerciales como uno de los temas clave sobre la mesa. Días después de que Trump se haya visto con el presidente de Francia Emmanuel Macron. El lunes durante su visita a Washington Macron manifestó en contra de los movimientos de Trump. Entonces, Macron destacó que no podía tener una guerra comercial con China y Europa al mismo tiempo. En este sentido, añadió que haría más complicado el intento de Europa de depender menos de la defensa estadounidense. Los 27 miembros de la UE preparan su respuesta a los aranceles estadounidenses.

Trump también ha afirmado que los aranceles del 25% previstos para las importaciones procedentes de México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril si para el 4 de marzo, fecha inicialmente prevista, los dos países demuestran que ha habido avances en la frontera. «No voy a detener los aranceles, no. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera», ha añadido Trump. Interrogado por la entrada en vigor de esos gravámenes, Trump ha contestado: «El 2 de abril». «¿Para México y Canadá?», le ha preguntado una periodista. «Correcto. Y para todo».