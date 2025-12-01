El truco para ahorrar en la factura: esta es la temperatura perfecta a la que debes poner la calefacción

Ahorrar en la factura con la calefacción es el objetivo que persigue todo español de a pie durante los días más gélidos del año. El frío ha quedado instalado en la península ibérica desde hace varias semanas y por ello ya es altamente recomendable acudir a la calefacción para poder calentar todos los puntos de la casa. Esto también supone un coste de más en la factura y, por ello, en este artículo podrás consultar el truco que debes saber para ahorrar con la calefacción.

La Organización de Consumidores y Usuarios cifró en 640 euros el gasto medio de cada español en calefacción al año. Estos números, correspondientes al año 2024, todo hace indicar que serán superados este 2025 por el aumento de los costes de la electricidad. A primeros de diciembre, el precio medio de la luz en España es de 0,121 €/kWh, siendo la hora más barata entre las 13.00 horas y las 14.00 horas de la tarde y la más cara entre las 17.00 horas y las 18.00 horas.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también ha publicado recientemente un estudio sobre el coste de la energía dependiendo del modelo de calefacción utilizado para calentar la casa. En el caso del gas natural, que suele ser la opción que más abunda en nuestro país, el coste con un consumo medio de 1.108 kWh al mes llegaría a los 83 euros por calentar la casa en caso de que la tarifa sea del mercado libre.

La página oficial de Rastreator, que cita este estudio, también pone como ejemplo el caso de los ciudadanos que utilicen los también clásicos calefactores eléctricos, que van directamente al enchufe. «Si establecemos un consumo medio de 1,5 kWh y lo mantenemos encendido durante 5 horas al día, al final de mes habremos consumido 225 kWh. Esto, en la factura de la luz, supone un coste de unos 22,5 euros por radiador, siempre y cuando tengas una de las tarifas más baratas del mercado», dice este estudio que, en caso de tener cinco radiadores, algo mínimo para calentar la casa, la factura asciendería a 112,50 euros al mes.

El truco para ahorrar en calefacción

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el coste de calentar una casa durante los días más fríos del otoño y el invierno puede llegar a los 100 euros al mes. Por ello, es recomendable tener en cuenta algunos consejos para que calentar tu casa no te suponga un grave problema en la factura mensual (o bimensual en algunos casos). El primer truco que debes saber para ahorrar en calefacción es que la temperatura recomendada que tienes que seleccionar es entre 19 ºC y 21 ºC.

Después hay otros trucos básicos para poder ahorrar en calefacción. Por ejemplo, algo muy recomendable es apagar la calefacción en los tramos en los que no estés en casa y también mientras duermes. Esto te podrá ahorrar varios euros en la factura mensual. También te generará un ahorro aprovechar al máximo las horas de sol del día. Por ello tendrás que dejar entrar los rayos de sol abriendo las cortinas.

Algo obligatorio también durante esta época del año es cerrar ventas y puertas el mayor tiempo posible. En caso de querer ventilar, algo también obligatorio, esto debes hacerlo durante periodos no superiores a cinco minutos. Durante este tiempo el aire se renovará en tu habitación y tampoco harás un sacrilegio en lo que respecta a la calefacción.

Opciones más económicas en calefacción

La OCU publicó un informe reciente en el que informó sobre las mejores opciones para ahorrar en calefacción durante los meses más fríos del año. La Organización de Consumidores y Usuarios publicó un artículo en su página web oficial en el que dejó claro que «en cuanto a gasto, tenemos dos claros ganadores: la calefacción con biomasa y la aerotermia».

La calefacción con biomasa es la estufa de pellets que distribuye aire caliente por todo el hogar aprovechando «los residuos orgánicos de las podas o los huesos de aceitunas, por lo que son una opción sostenible». Según la OCU, la inversión necesaria para instalar este modo de calefacción es de 1.650 euros y el coste anual de energía es de 393 euros.

En el segundo puesto de la tabla está la aerotermia, que es uno de los sistemas de calefacción con mayor eficiencia energética. Su coste al año es de 229 euros y la inversión necesaria para llevar a cabo la instalación es de más de 9.000 euros, según la OCU.

Esta organización también recomienda usar el split en modo calor para ahorrar en calefacción. «Estos sistemas son, además, muy eficientes, ya que producen más energía que la que consumen: por cada kW de potencia eléctrica que utilizan obtienen alrededor de 4 kW térmicos (una eficiencia del 400%)», dice la OCU.