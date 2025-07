La tortilla de patata que vuelve locos a los nutricionistas es de Mercadona: «Está riquísima»

Pocas cosas generan tanta devoción entre los españoles como una buena tortilla de patatas. La eterna discusión entre los que la prefieren con cebolla y los que no la soportan ha llegado incluso a dividir familias enteras, y no es raro ver encuestas sobre esta cuestión en redes sociales. En medio de este amor patrio por la tortilla de patata, Mercadona ha sabido ganarse su lugar como una opción práctica y accesible para disfrutar de este clásico, incluso cuando no tenemos tiempo para cocinar.

Pero, más allá de su conveniencia, surge una duda muy común entre quienes intentamos cuidar nuestra salud sin renunciar a lo que nos gusta: ¿puede una tortilla precocinada ser saludable? La respuesta, según expertos en nutrición, puede sorprenderte. Y es que la versión de tortilla de patatas de Hacendado no sólo destaca por su sabor, sino también por su composición nutricional. A continuación, analizamos en profundidad qué tiene de especial esta tortilla y por qué podría ser una aliada inesperada.

La tortilla de patata de Mercadona

Muchas veces asociamos lo precocinado con ingredientes de baja calidad, exceso de grasas saturadas o conservantes innecesarios. Sin embargo, hay algunas excepciones, y la tortilla de patats de Mercadona es una de ellas. Mario Ortiz, nutricionista con gran presencia en redes sociales como TikTok e Instagram, ha analizado detenidamente la composición de este producto y ofrece una conclusión clara: sí, es una alternativa saludable dentro de su categoría.

Lo primero que destaca es la lista de ingredientes. A diferencia de otras tortillas precocinadas, esta versión contiene una proporción bastante equilibrada. El 58% de su contenido es patata, el 31% es huevo pasteurizado y sólo un 1% corresponde a aceite (una mezcla de girasol y oliva virgen). Lo verdaderamente interesante es que la patata no se fríe previamente, lo que disminuye notablemente la cantidad de grasa total del plato.

Valores nutricionales que sorprenden

Si analizamos los datos, vemos que aporta 157 kilocalorías por cada 100 gramos. La composición se reparte en un 9,8% de grasas, un 11% de hidratos de carbono y un 5,7% de proteínas. Según Ortiz, estos porcentajes son bastante similares a los que podrías obtener si hicieras la tortilla en casa, mezclando patatas cocidas con huevo sin añadir grandes cantidades de aceite. En este sentido, resulta ideal para quienes están buscando opciones equilibradas para incluir en su dieta sin caer en ultraprocesados poco saludables.

¿Cómo prepararla para que quede perfecta?

La forma de calentar esta tortilla influye mucho en su textura y sabor. Si quieres una tortilla jugosa y más cercana a la casera, lo recomendable es calentarla en el microondas durante 4 minutos a 800 W. Para quienes prefieren una versión más cuajada, bastará con alargar el tiempo hasta los 7 minutos.

Otra opción, mucho más sabrosa aunque algo menos rápida, es calentarla en una sartén. Añade una cucharada de aceite de oliva virgen extra y cocina a fuego medio durante unos 4 minutos por cada lado. El resultado será una tortilla con una capa ligeramente dorada, como si la hubieras hecho tú misma en casa. Además, así puedes añadirle algún toque personal: cebolla caramelizada, pimientos, un poco de queso o cualquier ingrediente que te guste.

Con cebolla, sin cebolla o con chorizo

Mercadona ofrece tres versiones diferentes de esta tortilla de patata para adaptarse a los gustos de cada consumidor: con cebolla, sin cebolla y con chorizo. La variedad clásica con cebolla es una de las más populares y, según muchos, la que más se asemeja a la tortilla casera. La versión sin cebolla, en cambio, conquista a los puristas que consideran que este ingrediente «estropea» la receta original. Por último, la opción con chorizo añade un toque más intenso, ideal para quienes buscan un sabor más potente, aunque algo menos ligero.

La elección dependerá de tus preferencias personales, pero lo importante es que en todos los casos se mantiene una buena calidad de ingredientes y un perfil nutricional similar, aunque con algunas variaciones por la inclusión del embutido en la versión con chorizo.

La opinión del nutricionista Mario Ortiz es clara: esta tortilla es una opción válida y saludable dentro de una dieta equilibrada. Él destaca especialmente que no contiene fritura previa ni exceso de aceites, algo que suele marcar la diferencia entre una receta saludable y una altamente calórica.

La tortilla de patata de Mercadona, en sus distintas versiones, ha demostrado ser mucho más que un producto práctico: es una alternativa saludable que puede formar parte de una dieta equilibrada si se consume con moderación y buen criterio. Con ingredientes simples, bajo contenido en grasas y un sabor que convence, es una muestra de que la comida preparada también puede estar bien hecha y ser buena para ti.