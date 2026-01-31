Los Emiratos Árabes Unidos se han colocado en la primera línea mundial de la inteligencia artificial (IA) y, en algunos ámbitos clave, ya van por delante de potencias como Estados Unidos, China o la Unión Europea. No tanto por el tamaño de su mercado o por el número absoluto de empresas tecnológicas, sino por algo mucho más decisivo: la velocidad de adopción, la implicación directa del Estado y la capacidad para convertir la IA en política pública real.

Distintos informes internacionales ya sitúan a los Emiratos entre los países más avanzados del mundo en preparación gubernamental, uso institucional y penetración de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad. Mientras Occidente debate sobre regulación y China prioriza el control, Abu Dabi y Dubái han optado por un modelo pragmático: probar, desplegar y escalar.

Por delante de EEUU, Europa y China

Uno de los principales elementos diferenciales es la adopción real de la IA. Según el Government AI Readiness Index de Oxford Insights, los Emiratos figuran de forma recurrente entre los primeros países del mundo y ocupan el primer puesto del mundo árabe, por delante de la mayoría de países europeos. Este índice no mide promesas, sino capacidad real del Estado para implementar IA en servicios públicos.

Además, estudios internacionales sobre uso de inteligencia artificial generativa (como los citados en el AI Index de la Universidad de Stanford) muestran que los Emiratos se sitúan entre los países con mayor porcentaje de población y empresas utilizando herramientas de IA en su trabajo diario. En este punto, superan claramente a la media de la UE y compiten con EEUU, con una ventaja clave: menos fragmentación regulatoria y mayor rapidez de implantación.

En Europa, la IA se enfrenta a un marco normativo complejo y todavía en construcción. En EEUU, la adopción es alta en el sector privado, pero desigual en la administración. En China, el despliegue es masivo, pero condicionado por fuertes controles políticos. En los Emiratos, en cambio, el Gobierno actúa como acelerador, no como freno.

Un Estado que usa IA, no solo regula

Otra de las grandes ventajas competitivas de los Emiratos es que el propio Estado es uno de los mayores usuarios de inteligencia artificial del país. Desde hace años, la IA se emplea en servicios públicos, justicia digital, gestión del tráfico, sanidad, educación y planificación urbana.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2031, publicada oficialmente por el Gobierno emiratí, fija como objetivo que la IA esté integrada en el funcionamiento diario de la administración. A diferencia de EEUU o la UE, donde gran parte del desarrollo depende del sector privado, en Emiratos la tecnología se prueba directamente en el sector público, lo que acelera su madurez.

Este enfoque ha sido destacado por organismos internacionales como Naciones Unidas, que en sus informes sobre gobierno digital sitúa a los Emiratos entre los países más avanzados en servicios digitales y uso de tecnologías emergentes en la administración.

Infraestructura y supercomputación

En materia de infraestructura, los Emiratos también han ganado posiciones frente a Europa. El país ha invertido de forma sostenida en centros de datos, capacidades de supercomputación y nube soberana, un punto crítico para el desarrollo de modelos avanzados de IA.

Mientras la UE depende en gran medida de proveedores estadounidenses, los Emiratos han apostado por desarrollar capacidades propias, en colaboración con grandes actores internacionales. Esta estrategia les permite entrenar y desplegar modelos de IA a gran escala sin los cuellos de botella regulatorios o energéticos que afectan a otros países.

Según análisis del sector financiero y tecnológico del Golfo, recogidos por entidades como Emirates NBD Research, la IA será uno de los principales motores del crecimiento no petrolero del país en esta década, con un impacto económico superior al de muchos países europeos en términos relativos.

Talento global y menos barreras que EEUU

Otro punto donde los Emiratos compiten con ventaja es la atracción de talento. Visados tecnológicos, incentivos fiscales y una universidad especializada exclusivamente en IA (la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence) han convertido al país en un polo de investigadores y expertos internacionales.

Frente a EEUU, donde el endurecimiento migratorio dificulta la llegada de talento, y Europa, donde los procesos son lentos y fragmentados, los Emiratos ofrecen rapidez, estabilidad y financiación directa. Este modelo ha sido destacado en informes del sector tecnológico internacional como uno de los más eficaces para captar perfiles altamente cualificados.

IA responsable, sin frenar la innovación

A diferencia de China, los Emiratos han hecho un esfuerzo por alinearse con los principios internacionales de uso responsable de la IA, participando en foros globales y promoviendo marcos éticos compatibles con los estándares occidentales. Y a diferencia de la UE, no han convertido la regulación en un freno al despliegue.

Emiratos y la IA en los rankings

Los datos de organismos como Oxford Insights, Naciones Unidas o el AI Index de Stanford confirman una tendencia clara: los Emiratos no compiten en volumen con EEUU o China, pero sí lideran en velocidad, adopción y uso práctico de la IA por parte del Estado.