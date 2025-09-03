Son un chollazo: los destinos más baratos para irte de vacaciones en septiembre

Todo el mundo habla del mes de septiembre, como el de la vuelta a la rutina. La gente vuelve al trabajo, los niños se enfrentan a la llamada vuelta al cole, pero lo cierto es que no todo el mundo vive este mes con esa sensación de que se inicia una nueva temporada. De hecho, cada vez son más las personas que optan por hacer sus vacaciones en meses que no son los típicos de verano. Y entendemos el porqué, menos gente en los destinos a los que viajamos y también como no, podemos encontrar mejores ofertas, pero ¿cuáles? El portal Kayak ha revelado el ranking de los mejores destinos para viajar en septiembre y también, en octubre.

De este modo, los meses que ya dan inicio al otoño se presentan como una buena oportunidad para que en el caso de poder hacerlo, cojamos nuestra maleta y la preparemos para viajar a lugares que bien merecen que los descubramos, pero no sólo eso, son también destinos que para nada resultan caros en comparación a los que suelen ser los más típicos, aquellos en los que tal vez ya hemos estado. Por ello, si deseas descubrir nuevas rutas para disfrutar de unas buenas vacaciones, pero además, sin necesidad de pagar demasiado, toma nota porque destinos de países como Francia, Marruecos, Rumanía y también como no, España, se cuelan entre los más baratos para estos meses. ¿Te los vas a perder?

Los destinos más baratos para irte de vacaciones en septiembre

Septiembre se ha convertido en el mes favorito para muchos viajeros. Y no es casualidad. Cuando la mayoría ya ha vuelto a la rutina y las playas empiezan a vaciarse, quienes apuestan por la temporada media encuentran un doble premio: menos aglomeraciones y precios mucho más bajos. Aviones, hoteles y hasta coches de alquiler resultan bastante más económicos que en pleno verano. Según datos revelados precisamente por uno de los portales expertos en viajes, Kayak, los vuelos son un 24 % más baratos si nos esperamos al mes de septiembre, pero es que además los alojamientos se abaratan en un 20 % y los alquileres de coche bajan un 18 % en comparación con los meses de julio y agosto, considerados los de temporada alta.

Y sabiendo esto, es cada vez más, la gente que opta por trabajar durante el verano y aprovechar el buen tiempo que todavía hace en septiembre (y parte de Octubre) para viajar. De hecho, Kayak informa también que el interés de los españoles en las búsquedas de viajes ha crecido precisamente en estos meses. Un 14 % más busca ahora vuelos y un 23 % intenta encontrar hoteles para estos meses con respecto al mismo periodo del año anterior.

Con esto en mente, Kayak ha elaborado un ranking con los destinos que más han reducido sus precios en comparación con la temporada alta y también aquellos que concentran más búsquedas. Algo que puede servir, y de mucho, a quienes estén planeando una escapada de última hora sin dejarse el bolsillo en el intento.

Conozcamos entonces a continuación, los destinos que son más baratos en septiembre y también octubre:

Tánger (Marruecos) : vuelos un 51 % más baratos, con un precio medio de 73 euros .

: vuelos un 51 % más baratos, con un precio medio de . Burdeos (Francia) : caída del 48 %, con vuelos a 93 euros .

: caída del 48 %, con vuelos a . Las Palmas de Gran Canaria (España) : un 47 % menos, con vuelos por 93 euros .

: un 47 % menos, con vuelos por . Santa Cruz de Tenerife (España) : descenso del 46 %, en torno a 110 euros .

: descenso del 46 %, en torno a . Tirana (Albania) : un 44 % menos, vuelos a 144 euros .

: un 44 % menos, vuelos a . Bucarest (Rumanía) : también un 44 % más barato, con media de 171 euros .

: también un 44 % más barato, con media de . Nantes (Francia) : reducción del 43 %, con vuelos a 100 euros .

: reducción del 43 %, con vuelos a . Arrecife, Lanzarote (España) : un 42 % menos, con precio medio de 128 euros .

: un 42 % menos, con precio medio de . Granadilla de Abona, Tenerife (España) : caída del 41 %, con vuelos a 131 euros .

: caída del 41 %, con vuelos a . Ciudad de México (México): también un 41 % más barato, con vuelos a 590 euros.

El listado no acaba aquí. Otros destinos interesantes completan el ranking: Ereván (Armenia) se sitúa un 40 % más barato (275 euros de media), mientras que en Asia destacan Colombo (Sri Lanka) con un 35 % menos (679 euros) y Kuala Lumpur (Malasia) con idéntica bajada (579 euros).

En el otro extremo del mapa, hacia América, los precios también son tentadores. San Francisco (EE. UU.), San José (Costa Rica) y Guayaquil (Ecuador) presentan descensos del 35 %, con precios medios de 519 euros, 702 euros y 809 euros, respectivamente.

Los destinos más buscados en septiembre y octubre

Que bajen los precios está muy bien, pero también es interesante ver hacia dónde se dirigen las búsquedas de los españoles cuando llega septiembre. El ranking revela que los viajes de larga distancia ganan terreno, aunque los clásicos europeos siguen estando arriba.