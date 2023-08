Siempre llegas tarde al trabajo y te han reducido tu salario. No te preocupes, la ley está contigo

La puntualidad es una virtud muy importante en las personas, ante cualquier situación, tanto para llegar al trabajo como a la hora de quedar con alguien o acudir a un evento, llegar tarde da mala imagen en toda situación, y es incluso ofensivo para quienes han llegado puntuales. Si sueles llegar tarde al trabajo y crees que no pasa nada, no es del todo cierto, hay casos en los que te reducen el salario o te sancionan de otras maneras, aunque la ley suele estar de parte del trabajador… ¿o no?.

¿Pueden descontarte dinero del sueldo por llegar tarde al trabajo?

Esta pregunta tiene diferentes respuestas en diferentes países, ya que en algunos como México es una práctica ilegal, aunque muchas empresas lo hacen con frecuencia para castigar a quienes sistemáticamente llegan tarde. En España, en cambio, sí que es totalmente legal que la empresa te descuente una parte del salario por llegar tarde, eso sí, tienen que darse una serie de circunstancias, no es que un día llegues tarde 10 minutos y ya te los puedan quitar del sueldo.

Consecuencias de llegar tarde al trabajo en España

No cumplir con el horario de trabajo tiene consecuencias, ya que es no cumplir con lo que tienes firmado y con lo que como trabajador te has comprometido a hacer, por lo que no cumplir con tus obligaciones de forma sistemática puede tener sanciones para ti. Las consecuencias de llegar tarde al trabajo en España pueden ser diferentes en función de lo que decida cada empresa en cada caso, siempre bajo los principios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, en cuyo Capítulo IV se regulan las faltas y sanciones a los trabajadores, estableciendo que: «Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable».

En este marco legal, llegar tarde al trabajo en España se considera incumplimiento laboral ya que el trabajador no cumple con su jornada, lo que es motivo de sanción si la empresa así lo considera oportuno. En este sentido, será la empresa quien determine el grado de gravedad de la falta, ya que no es lo mismo una persona que se retrasa un día por un motivo concreto a otra que todos los días llegue tarde, aunque sean unos minutos. Estas son las consecuencias de llegar tarde al trabajo en España, sanciones que la empresa puede aplicar a los trabajadores, con la ley en la mano:

Descuento del salario correspondiente al tiempo no trabajado . Según una sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2021, esto puede hacerse incluso sin advertencias previas. El trabajador sabe que tiene un horario que cumplir, y si no lo hace debe asumir las consecuencias.

. Según una sentencia del Tribunal Supremo en mayo de 2021, esto puede hacerse incluso sin advertencias previas. El trabajador sabe que tiene un horario que cumplir, y si no lo hace debe asumir las consecuencias. Amonestación y sanción . Si se llega tarde de forma reiterada, puede haber amonestación y sanción que pueden afectar tanto al propio empleo como al salario. Las advertencias pueden ser orales o escritas, y pueden o no ir acompañadas de sanciones.

. Si se llega tarde de forma reiterada, puede haber amonestación y sanción que pueden afectar tanto al propio empleo como al salario. Las advertencias pueden ser orales o escritas, y pueden o no ir acompañadas de sanciones. Despido sin indemnización. En el caso de las situaciones más graves, llegar tarde puede ser causa de despido sin derecho a indemnización, según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Es importante destacar que la ley no establece el tiempo de retraso como para que haya causa de despido, aunque generalmente hay especificaciones al respecto en el convenio colectivo, por lo que conviene revisarlo en cada caso. Si no lo contemplara el convenio, habría que recurrir a la jurisprudencia que muestra un criterio de los Juzgados y Tribunales, por ejemplo con sentencias que marcan que se consideran faltas graves llegar 10-15 veces tarde en el plazo de 1 mes, 3 meses o un año.

Si eres de las personas que suele llegar tarde al trabajo, ten muy en cuenta las consecuencias a las que te puedes enfrentar por hacerlo, incluyendo la pérdida de tu puesto de trabajo.