Si eres autónomo, esto te interesa: te vas a llevar una buena alegría

La crisis nos afecta a todos, especialmente a un autónomo que debe intentar sobrevivir contra todo obstáculo, esta novedad le dará una buena alegría. Los que deciden emprender en España se enfrentan a unos pagos enormes, es el país de Europa en el que más se paga por trabajar. Empezando por la cuota de autónomos más elevada y llegando a unos impuestos que se llevan la mitad del trabajo que se realiza. Además, de no disponer de ninguna red de seguridad si la empresa fracasa, hasta ahora, si eres autónomo esto te interesa.

Los autónomos que facturen menos de 600 euros podrán pagar sólo 183 euros al mes, pagando solo 100 euros de lo que paga ahora. Por el contrario, todos los demás verán incrementada la cuota en una reforma que cuesta de creer. Con unos pagos más elevados y una dificultad mayor para sobrevivir en un competitivo mundo laboral.

Pero, no todo son malas noticias, también hay alguna alegría que llega de la mano de una reivindicación histórica, el famoso paro para autónomos. Una manera de sobrevivir que puede llegar a darnos más de una alegría si no tenemos la estabilidad necesaria para poder continuar trabajando. Esta nueva medida, no es para todos, solo los que cumplan unos requisitos podrán beneficiarse.

Según dice el ministerio: “Las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, así como a las personas trabajadoras autónomas que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que, en ambos casos, cumplan con una serie de requisitos adicionales”.

Podrás beneficiarte de este paro, si has cotizado más de 12 meses, tienes un trabajador y no has llegado a la edad de jubilación. La cantidad no es muy elevada y depende de si tiene o no hijos, ronda los 1.000 euros brutos que ya son una ayuda para intentar reinventarse o encarar su vida laboral hacia otro sector.

Dependiendo de los años cotizados y teniendo en cuenta que para cobrarlo se necesita estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, puede llegar a durar hasta 2 años esta prestación.