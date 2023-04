La temporada de primavera es una temporada en la que las flores lo inundan todo, también nuestro hogar. En esta época apetece llenar no sólo la terraza o el balcón con nuevas plantas, sino también el interior del hogar. Sin embargo, puede que te resistas a ello debido al cuidado que requieren determinadas plantas, especialmente las que son de interior. Pero no debes preocuparte por ello ya que en Ikea puedes encontrar ahora la mejor solución de todas. No des más vueltas y si deseas decorar con plantas toda la casa sin invertir tiempo, aprovecha ahora el 3X2 de Ikea en plantas artificiales. ¡No dejes escapar esta oportunidad!.

La oferta 3X2 de Ikea en plantas artificiales

Ikea tiene en su sección de plantas algunas de las mejores especies y lo mejor de todo es que son artificiales, de modo que puedes decorar la casa con las plantas que siempre deseaste y sin que tengas apenas que pasar un paño húmedo de vez en cuando para que se mantengan limpias y libres de polvo.

Plantas que además ahora ofrece a precios increíbles gracias a una oferta 3X2, de modo que si eres parte del club Ikea Family o perteneces también a la red de Ikea para empresas, puedes elegir tres plantas y llevarte la de menor importe gratis.

Pero ¿qué plantas podemos elegir exactamente? Pues lo cierto es que la variedad es amplia. Casi un centenar de planta que imitan a algunas de las mejores plantas como las que son trepadoras, las que son perfumadas o también las que imitan la hierba.

Entre las mejores, y más vendidas tenemos estas seis que ahora te mostramos pero lo cierto es que como decimos hay casi un centenar para que elijas la que más te guste o la que mejor se adapte a la decoración de tu hogar.

Planta artificial Fejka Cosmos Rojo

Bonita, llamativa y a un precio que con esta promoción te saldrá gratis. La Cosmos Rojo de la línea Fejka es de las plantas más vendidas actualmente en Ikea ya que tiene bonitas hojas rojas. Mide 22 cm de altura y cuesta 2,99 euros.

Planta Fejka Lavanda

También en esta promoción de 3X2 de Ikea tienes la planta que imita la lavanda. Tiene una altura de 12 cm y cuesta 9,99 euros.

Planta Fejka Ficus Benjamina

La planta Ficus es una de las más comunes en todos los hogares ya que es decorativa pero además, muy fácil de cuidar. Sin embargo en Ikea tienen esta versión de plástico que está arrasando y que entra en la mencionada promoción. Tiene altura de 170 cm y precio de 54,99 euros.

Planta Fejka Ficus Monstera

La Monstera es una planta también muy conocida por ser realmente decorativa y por contar con esas hojas en verde que intenso. La puedes colocar en el salón, tu dormitorio o el balcón y no tendrás que hacer nada más que buscarle una maceta que sea bonita y acorde a su estilo. Tiene una medida de 12 cm y el precio es de 7, 49 euros.

Planta Fejka palmera

Otra de las plantas con la que te puedes hacer para un salón o un terraza bien decorados con lo mejor de la primavera es esta palmera Fejka con hojas de tallo largo. Tiene una altura de 78 cm y precio de 24,99 euros

Planta Fejka hierba

Por último de la misma línea Fejka tienes también esta pequeña planta de interior que imita la hierba larga. Tiene una altura de 42 cm y un precio de 14,99 euros.

Estas son sólo algunas de las plantas a la venta en el 3X2 de Ikea actualmente. Corre a por las tuyas antes de que se agoten o de que se acabe la promoción, que dura hasta el 30 de abril.