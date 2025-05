Santiago Ollero (Gestores): «La gestión de Gerardo Cuerva ha sido honesta y eficaz»

En un momento clave para el futuro de la representación empresarial en España, Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y miembro de la candidatura de Gerardo Cuerva a la presidencia de CEPYME, alza la voz con claridad y firmeza. Santiago no solo muestra su respaldo a Cuerva, sino que advierte sobre los riesgos que, a su juicio, supondría una subordinación de la organización a intereses ajenos a las pequeñas y medianas empresas.

Con una trayectoria sólida y una visión crítica, Santiago analiza en esta entrevista los retos actuales de CEPYME, defiende la independencia frente a la CEOE y reivindica el valor de una representación basada en la experiencia y la proximidad al tejido empresarial real. Su mensaje es claro: en estas elecciones no solo está en juego un nombre, sino la esencia misma de la organización que representa a miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país.

P.- Señor Santiago, usted ha manifestado públicamente su apoyo a Gerardo Cuerva en estas elecciones. ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión?

R.- He tomado esta decisión desde la convicción de que Gerardo Cuerva representa, hoy por hoy, la mejor garantía de una CEPYME fuerte, autónoma e independiente. Su gestión durante estos años ha demostrado un compromiso claro con las pequeñas y medianas empresas, en un momento donde la representación empresarial no puede permitirse estar al servicio de intereses ajenos. Apoyarle no es solo un respaldo a una persona, sino a una forma de entender el liderazgo: cercana a las pymes y ajena a cualquier tentación de subordinación a otras organizaciones.

P.- ¿Cree que existe ese riesgo de subordinación en el proceso actual?

R.- No tengo ninguna duda. La candidatura alternativa, encabezada por Ángela de Miguel, no nace de una estructura interna de CEPYME ni responde a una necesidad planteada por nuestras pymes. Es una operación diseñada desde fuera, desde la CEOE, y eso supone un riesgo directo a la independencia de CEPYME. Si permitimos que las grandes organizaciones impongan sus candidatos, mañana será imposible defender las necesidades reales de los pequeños empresarios frente a agendas que les son ajenas.

P.- ¿Qué valoración hace de la gestión de Gerardo Cuerva en estos años al frente de CEPYME?

R.- Ha sido una gestión honesta, eficaz y comprometida. Se le achaca, injustamente, que su trabajo ha sido más de puertas adentro, pero quienes estamos dentro sabemos que ha sido precisamente ese trabajo interno el que ha permitido mantener la cohesión de la organización en momentos muy difíciles. Ha defendido los intereses de las pymes en la negociación colectiva, en las reformas laborales, en la fiscalidad… y ha sido un contrapeso real frente a las posiciones de la CEOE cuando ha hecho falta.

P:.- ¿Qué respondería a quienes critican que su apoyo, y el de otros representantes, pueda condicionar el voto libre de los asambleístas?

R.- El voto es personal, libre y directo. Lo que no podemos hacer es esconder nuestras convicciones. Defender públicamente una candidatura no es condicionar; es asumir una responsabilidad. Y además, en mi caso, lo hago desde una institución como la de los Gestores Administrativos, donde debatimos estas cuestiones con transparencia. En nuestro pleno, todos los presidentes son conscientes de lo que estamos haciendo. No hay imposiciones ni votos delegados por sistema. Esto no debería ser una excepción, sino una regla de comportamiento democrático.

P.- En su opinión, ¿cómo debe evolucionar la relación entre CEPYME y la CEOE?

R.- Con respeto mutuo, pero sin subordinaciones. La CEOE representa intereses empresariales diversos, muchos legítimos, pero no siempre coincidentes con los de las pymes. Si CEPYME pierde su voz independiente, los pequeños empresarios se quedarán sin representación real. La colaboración es posible, pero desde la igualdad, no desde la obediencia. Y Gerardo Cuerva ha sido firme en mantener esa línea.

P.- Usted forma parte de la candidatura de Cuerva. ¿Qué papel espera desempeñar desde ahí?

R.- Espero aportar experiencia, rigor y una defensa clara del interés general de las pymes. Vengo del mundo de los Gestores Administrativos, que cada día están al lado de los pequeños empresarios en sus problemas reales: fiscales, laborales, burocráticos. Conozco de primera mano sus necesidades y puedo ser un puente eficaz entre la realidad del tejido empresarial y la acción institucional. Ese es el rol que quiero cumplir: aportar y defender.

P:.- Para finalizar, ¿qué mensaje lanza a quienes todavía dudan sobre su voto en estas elecciones?

R.- Les pediría que voten con libertad, sin ceder a presiones, sin delegar su voz. Que piensen en el bien común, no en estrategias personales ni en guerras internas. Y que valoren los hechos, no las promesas. Gerardo Cuerva ha demostrado lo que es capaz de hacer. Ahora necesita el respaldo claro para seguir siendo la voz firme de las pymes en un entorno cada vez más complejo. No se trata solo de elegir a un presidente. Se trata de decidir si CEPYME seguirá siendo de las pymes, o pasará a ser una pieza más del engranaje de otros.