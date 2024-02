El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, no informa sobre el incumplimiento de ningún alimento importado de Marruecos que pudiera exceder los límites de pesticidas exigidos por la normativa europea desde septiembre de 2023. Sin embargo, agricultores han informado a OKDIARIO que algunos productos marroquíes si han sobrepasado los niveles fitosanitarios comunitarios. De igual modo, la UE tampoco reporta incidencia alguna con pesticidas en los productos traídos del país africano desde el pasado 19 de diciembre, día en el que se iniciaron en Europa las protestas de los agricultores.

En concreto, la última alerta sanitaria sobre alimentos marroquíes importados que sobrepasan los niveles de pesticidas permitidos por la UE fue emitida por Francia. España, por su parte, no informa sobre una irregularidad similar desde el 5 de septiembre del año pasado.

La agencia encargada de detectar los excesos de pesticidas en los alimentos es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta institución está obligada a realizar inspecciones constantes y periódicas a los alimentos, según fuentes expertas.

Si la agencia detecta una irregularidad, está obligada a reportar la incidencia a la Comisión Europea. Tras ello, la UE publica lo sucedido en su portal, es decir, pone a disposición de todos los ciudadanos el aviso. Cada país comunitario posee un sistema muy parecido al español.

Sin embargo, ni la UE ni el Gobierno han informado de ningún caso relacionado con Marruecos desde el estallido de las protestas de agricultores, pese a que este periódico sí lo ha detectado. La última notificación española corresponde a septiembre de 2023, cuando las autoridades detectaron el exceso de un pesticida en las aceitunas marroquíes.

En concreto, unos análisis hicieron saltar las alarmas al revelar que las aceitunas y el arroz de Marruecos contenían el pesticida clorpirifos en una cantidad de 0,067 mg/gk-ppm. El Límite Máximo de Residuos (LMR) que fija la Unión Europea es de 0,01 mg/kg, por lo que los productos contendrían hasta casi 7 veces más de la sustancia de lo que permiten las autoridades europeas.

No obstante, este periódico ha podido tener acceso a un informe de un prestigioso laboratorio privado del 14 de febrero de 2024. En él, los analistas demuestran que las judías provenientes de Marruecos poseen 0,029 mg/kg (miligramos por cada kilogramo) de benzoato de emamectina B1 a, uno de los pesticidas que se utilizan para el tratamiento de las hortalizas con el fin de reducir la presencia de insectos en las plantaciones.

Estos niveles incumplen el Reglamento de los límites máximos de residuos de diferentes insecticidas (benzoato de emamectina, espinosad, espirotetramato, etofenprox, etoxazol, flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostrobina) de la Comisión Europea, vigente a día de hoy, que pone el tope en los 0,01 mg/kg en estos pesticidas, tres veces menos.

Pesticidas en alimentos

Mazaly Aguilar, vicepresidenta tercera de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, explicó que los importadores marroquíes «no están obligados a identificar» los pesticidas que utilizan en la elaboración de sus productos. Esa falta de transparencia no se ve compensada con un aumento de inspecciones por parte de las instituciones españolas, algo que deja en clara desventaja al campo europeo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, es consciente de que las importaciones pueden estar permitiendo que entren productos irregulares. De hecho, el dirigente ha asegurado que va a incrementar las inspecciones y los controles fronterizos. Estas declaraciones han sido recibidas desde las asociaciones agrarias como una forma de reconocer que el problema se estaba dando hasta ahora.

Unión de Uniones, la segunda asociación agraria con mayor representatividad de España, asegura que el ministro no ha hecho nada por evitar que entren alimentos que no cumplen la normativa: «El ministro dice ahora que va a aumentar las inspecciones en fronteras y puertos para que no entren productos con tratamientos ilegales porque no se está haciendo».

Es decir, para los agricultores, «el ministro reconoce (con sus declaraciones) que hay flexibilidad en las importaciones de los puertos españoles y se están introduciendo unos productos con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea». «Vergüenza le tenía que dar», lamentan.

Planas reconoció la semana pasada, durante su participación en el Fórum de Nueva Economía, que existe un «problema de competencia desleal» en el campo. Sin embargo, el ministro continuó desentendiéndose y afirmó que la solución no depende de su Ministerio, sino de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con todo, Bruselas continuará realizando hasta 2027 los pagos de 8.400 millones de euros a Marruecos acordados hace tres años para invertir en el sector primario marroquí, entre los que se encuentran las cantidades destinadas al regadío de sus tierras, tal y como desveló OKDIARIO.