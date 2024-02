Fuentes de la Comisión Europea explican que Bruselas continuará realizando hasta 2027 los pagos de 8.400 millones de euros a Marruecos acordados hace tres años para invertir en el sector primario marroquí, entre los que se encuentran las cantidades destinadas al regadío de sus tierras. El Gobierno de la UE no dará un golpe de timón respecto del destino de este dinero comunitario a pesar de que en varias regiones del Sur, como en España o Portugal, se hayan activado niveles de alerta muy grave por sequía. Tampoco a pesar de las protestas de los agricultores ante las puertas de los órganos comunitarios y en las ciudades y carreteras de toda Europa.

Bruselas no dará marcha atrás en su ayuda internacional a países menos desarrollados como Marruecos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación: «No hay ninguna intención de dar marcha atrás en el programa Terre Verte que busca ayudar a Marruecos hasta el 2030 para una transición ecológica en el sector agrícola y forestal».

En este sentido, Jorge Buxadé, jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, denuncia que «la Comisión está financiando proyectos de regadío en Marruecos», una realidad a la que, en su opinión, «hay que ponerle fin automáticamente y volver a empezar». Para el europarlamentario, «en una política realista, habría que derogar el Pacto Verde». «No supone ningún trauma suspender su aplicación y hacer informes de impacto reales de qué se produce sobre el paro, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, informes económicos, etc.», de igual forma que «ellos hacen siempre informes medioambientales».

Buxadé subraya que su partido no quiere sacrificar a los agricultores y ganaderos: «¿Por qué no se sacrifican otros sectores o por qué no la producción extranjera?». No entienden incompatible la «visión ambientalista del mundo», es decir; «que hay que garantizar la limpieza de las aguas, las playas, los bosques», pero «no puede pasar por establecer sólo obligaciones a los agricultores y ganaderos, porque al final están provocando el cierre de las explotaciones». Recuerda cómo se sustituyen «esas explotaciones agrícolas por los huertos de paneles solares».

Por su parte, Milagros Marcos, portavoz de alimentación del PP en el Congreso, entiende que «el Gobierno tiene que resolver los problemas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos». Desconoce «lo que ha negociado el presidente Sánchez con Marruecos, no lo sabemos nadie» pero «lo cierto es que, desde que estos señores gobiernan, se han paralizado totalmente las inversiones en infraestructuras de regadío».

La diputada popular recuerda el caso de Portugal que, con la misma política europea, ayudados con los fondos Next Generation, ya disponen de «un plan para construir 16 embalses para acumular el agua». Es más, los portugueses «ya están invirtiendo en infraestructuras de regadío, mientras que los nuevos planes hidrológicos de España no contemplan ninguna inversión cuando el agua es una política estratégica y que debe servir para cohesionar el territorio y que, sin embargo, se está utilizando para dividir y restar».

Nivel de alerta grave por sequía

El Gobierno de la Comisión Europea continúa ayudando a Marruecos a pesar de la crítica situación del sector primario europeo. No sólo mantendrá la posibilidad de que el país extracomunitario importe tomates con pesticidas no identificados, sino que terminará el pago de los 8.400 millones de euros prometidos para «relanzar la asociación de la UE con la región».

Mientras, en España, ya se han activado los niveles de alerta grave ante el riesgo de sequía tanto actual como para los próximos meses estivales. Son varias las cuencas con reservas al límite. En concreto, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica:

Cataluña (15,8%),

Guadiana (32,8%),

Guadalquivir (21,3%),

las mediterráneas andaluzas (18,3%),

Segura (18,1%),

la gaditana de Guadalete- Barbate (14,6%).

De los 8.400 millones de euros, 1.680 millones se otorgan en concepto de subvenciones del presupuesto de la UE. Es decir, «casi la misma cantidad que costaría arreglar el problema del regadío en España», apuntan fuentes políticas expertas en la cuestión agrícola. A ello se unen otras iniciativas comunitarias para con el reino marroquí, como la Asociación Verde UE-Marruecos, una de las lanzas del Plan Económico y de Inversiones de la UE.

Todo un abanico de ayudas donde a veces da la sensación de que el Gobierno de la Unión prioriza la ayuda a los vecinos del África septentrional por encima de la destinada a los socios comunitarios.