Sumar y Podemos han expresado su rechazo a las medidas «cosméticas» para hacer frente a la sequía que está amenazando varias regiones de España. Desde las dos formaciones, muletas del Gobierno de Pedro Sánchez, han planteado medidas radicales para revertir las consecuencias de la falta de agua de la que ya están alertando algunas comunidades. Entre esas medidas está la reducción del uso de agua en las granjas de mayor tamaño, en las plantaciones con regadío intensivo, además de recortar su utilización en el sector turístico.

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha exigido que se tomen «medidas contundentes» para corregir la falta de agua. También han propuesto reducir el 80 por ciento el agua disponible para las llamadas macrogranjas, así como para la agricultura intensiva. «Es ahí donde tenemos que empezar a poner límites, donde más agua se consume y más agua se contamina», ha destacado la líder del partido morado.

Belarra, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados este martes para pedir «medidas más efectivas y de choque». Lo que ha criticado es que se estén haciendo «retoques y medidas de maquillaje que no van al corazón del problema».

El Gobierno debe obligar a las Comunidades Autónomas que entren en situación de emergencia por sequía, como es el caso de Catalunya, a que recorten en un 80% el gasto de agua que consumen las macrogranjas y los regadíos hiperintensivos. 👇 🎥 @ionebelarra pic.twitter.com/7MwlH7OSYJ — Podemos (@PODEMOS) February 6, 2024

«Tenemos que hacer una reflexión», ha manifestado la secretaria general de Podemos. Belarra ha criticado que «en España y en Cataluña estamos gastando un agua que no tenemos», y ha indicado que nuestro país tiene «mayor riesgo de desertificación» que otros de nuestro entorno. Además, ha animado a «gestionar la sequía de una manera más parecido a como gestionamos la pandemia».

Podemos ha propuesto al Gobierno, del que forma parte Sumar, «que desde el Estado se obligue a las comunidades autónomas que entran en situación de emergencia» por sequía a ejecutar «un recorte del 80% en el gasto del agua que consumen las macrogranjas y regadíos hipertensivos, porque ahí está el mayor gasto de agua. Y ahí es dónde tenemos que empezar a poner límites».

El turismo, en el disparadero

Por su parte, Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, ha puesto el foco en el turismo. Para frenar la sequía, defiende que se limite su uso en ese sector para reducir el derroche de agua.

La vocera de Sumar, coincidiendo con la líder de Podemos, que hasta ahora se han hecho «cambios cosméticos» y que no son suficientes para hacer frente a la sequía. «Lo que necesitamos son cambios estructurales, por ejemplo el turismo», ha detallado Vidal.

La portavoz adjunta ha insistido en que hay que admitir que «es un sector que requiere una cantidad de agua que no podemos permitirnos, que no tenemos». Lo ha criticado como una actividad económica que «hace un consumo de agua abusivo» y que supera al que se hace de forma rutinaria por una familia normal.

La sequera a Catalunya no és conseqüència que no hi hagi toros. La causa té nom i cognoms: canvi climàtic. pic.twitter.com/gBeUXWCH3R — Aina Vidal Sáez 🔻 (@AinaVS) February 6, 2024

Vidal ha defendido el apoyo de su formación a «cualquier plan de urgencia» para las regiones más afectadas por la carencia de agua.»La sequía tiene que ver con algo que no debemos normalizar», ha dicho la portavoz. Ha indicado que «se llama cambio climático» y ha señalado que su solución pasa por una «transición ecológica justa» porque «los cambios cosméticos no sirven para nada».

La dirigente de Sumar ha llamado a «admitir que la actividad turística requiere una cantidad de agua que no tenemos y que no podemos permitirnos». «Tiene que ver también con un cambio de modelo que tiene que acontecer», ha reflexionado. Además, ha criticado a las «izquierdas despistadas» por defender «ampliaciones de aeropuertos», en relación con el anuncio de Pedro Sánchez hace unas semanas de la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas. Para Sumar, esos proyectos necesitarían «recursos hídricos que simplemente no tenemos».

Ante estos problemas, la propuesta que ha expuesto Vidal es la de la «redistribución y justicia social», aunque, a ojos de la política catalana, «ahora mismo vamos justitos». «No puede ser un coste inasumible como es para aquellos que menos tienen», ha censurado la portavoz.