La aerolínea irlandesa Ryanair ha amenazado a Aena con recortar otro millón de plazas en España para el próximo verano de 2026 tras decidir el cierre de la base de Santiago de Compostela y la reducción de vuelos en el país. La compañía pide que la empresa de infraestructuras aeroportuarias rebaje sus tasas para no llevar a cabo más recortes.

Así lo ha afirmado el consejero delegado de Ryanair, Michael O’leary, quien ha asegurado que volverá a Madrid en dos semanas para, «probablemente», anunciar la supresión de otro millón de plazas para el próximo verano.

De esta forma, el directivo advierte de un nuevo recorte que se añadiría a los 800.000 asientos eliminados para este verano y al millón de plazas canceladas para la próxima temporada de invierno, en protesta por el aumento del 6,5% en las tarifas de Aena.

Ryanair exige al Gobierno de Sánchez, propietario en un 51% de Aena, que reduzca el importe de las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos regionales, donde la compañía ha decidido reducir o eliminar su operativa, para hacerlos «más competitivos».

Michael O’leary ha hecho estas declaraciones en una entrevista publicada este viernes en el Financial Times. El directivo continúa ejerciendo presión, pero el Gobierno entiende que esta estrategia de Ryanair es una suerte de «chantaje».

El Gobierno contra Ryanair

El Ejecutivo socialista ha indicado que la subida de las tarifas, que sería de 0,68 euros por pasajero, dista mucho del incremento medio del 21% de los precios de los billetes en el último año de Ryanair, que ha ganado 820 millones en el primer trimestre de este ejercicio fiscal, por lo que su interés para bajar las tasas es «ganar aún más dinero».

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, con quien la aerolínea ha mantenido unas tensas relaciones desde que el departamento gubernamental le impusiera una multa de 107 millones de euros por prácticas «abusivas», ha señalado que la estrategia de Ryanair es «una campaña de intimidación, de señalamiento, de mala educación y, últimamente, de chantaje abierto al Gobierno de España» con la que no van a conseguir «amedrentarle».

La aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que se suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumir otras aerolíneas competidoras estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.