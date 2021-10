Repsol e Iberdrola no se doblegan ante el subidón de los precios de la energía en España. Las dos compañías con más puntos de recarga en la Península Ibérica han optado por no subir los costes de las estaciones de carga para los coches eléctricos y mantener, así, los precios de marzo -cuando la luz no ocupaba las portadas de todos los periódicos-. No obstante, el resto de compañías se han visto obligadas a incrementar los costes, y cargar un vehículo ‘verde’ ya es un 140% más caro que hace un año.

Fuentes de Repsol confirman a OKDIARIO que los costes de recarga de vehículos no se han incrementado pese a la subida de los precios de las materias primas relacionadas con la energía. «Los precios que ofrecemos a nuestros clientes para la recarga de vehículos eléctricos no han variado y se encuentran en niveles similares a marzo de este año, cuanto los costes de la energía no sufrían el impacto del encarecimiento de las materias primas», explican.

«Los precios de los puntos de recarga de Repsol son públicos y se pueden consultar desde la aplicación Waylet, donde, también, los usuarios pueden buscar la ubicación de su estación para vehículos eléctricos más cercana», añaden. En concreto, los costes de carga normal van desde 0,29 euros/KWh -mismo precio que la carga de motos eléctricas-, los de carga rápida desde 0,39 euros/KWh y los de carga ultrarápida desde 0,45 euros/KWh.

La compañía que dirige Josu Jon Imaz cuenta con más de 1.700 puntos de recarga operativos, 230 de los cuales son públicos, 50 de ellos de carga rápida y 2 de carga ultra rápida. No obstante, Repsol prevé incrementar su red en los próximos años hasta contar con un punto de recarga rápida cada 50 kilómetros en una clara apuesta por la movilidad de ‘cero emisiones’.

Iberdrola tampoco toca sus precios

Una política que también ha seguido Iberdrola. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán no ha tocado los precios de sus puntos de recarga en pleno subidón de los costes de la electricidad y mantiene las tarifas en niveles similares a marzo para los coches eléctricos. La red de Easy Charger tampoco ha cambiado la factura que tienen que pagar los consumidores para cargar su coche de cero emisiones.

No obstante, otras compañías como Ionity ya han anunciado un aumento de los precios en sus puntos de recarga de vehículos eléctricos por el impacto de la subida de la luz. Lo que en marzo costaba 0,790 euros/KWh, en septiembre ha pasado a los 0,825 euros/KWh. Un incremento al que se suman la mayor parte de comercializadoras pequeñas de electricidad que han visto como la subida de los costes de la energía ya les afecta negativamente.

Una situación que ha provocado que cargar el vehículo en un punto de recarga normal sea ya un 140% más caro que hace un año. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la actual subida del precio de la luz ha provocado que el coste anual en electricidad para la carga de un vehículo ‘verde’ en horario valle -de 00:00 a 06:00 horas y fines de semana- sea de 447 euros, frente a los 190 euros del 2020.