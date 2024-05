Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio, asegura a OKDIARIO que la rebaja de la jornada laboral va a tener un impacto significativo sobre el pequeño comercio en España. En concreto, el representante considera que numerosas zonas del país, especialmente pueblos o barrios de ciudades pequeñas, pueden llegar a sufrir cierres de tiendas e, incluso, la destrucción completa de la economía local. La asociación de empresas calcula que el comercio minorista va a tener un coste de casi 4.000 millones de euros a causa de esta medida promovida por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Pregunta.- ¿Qué impacto tiene la rebaja de la jornada laboral?

Respuesta.- Yo creo que lo principal en este tema es que España es un país de comercio de proximidad, de pequeñas empresas. La reducción de la jornada laboral es un tema de moda en otros países con grandes empresas. Sin embargo, si lo aplicamos a España, es absolutamente inviable.

El comercio de proximidad en España está compuesto por dos o tres personas, normalmente autónomos, que son los que tienen esa empresa. Ahora pensemos que hay que reducirlo de 40 a 35 horas. No hay capacidad para reducir la jornada a las personas que están, porque ese negocio no soporta ese incremento de costes.

Si se redujera la jornada, todo el pequeño comercio en España tendría un coste adicional de casi 4.000 millones de euros. Eso lo único que puede suponer es la reducción del tejido comercial de proximidad en España. Si ese es el modelo que queremos, vamos en el buen camino. Pero desde luego, creo que no es ni la norma en España ni por dónde tienen que ir los objetivos, porque eso va a suponer destrucción de puestos de trabajo, porque va a haber una destrucción de empresas y de tejido en España.

Ahora se nos llena la boca con lo de la España vaciada. Pensemos en un pueblo que tiene un único comercio en esa localidad. Con esta medida, ese comercio desaparece y, por lo tanto, está abocado a desaparecer en dos o tres años. ¿Quién quiere vivir en un barrio que no tiene comercio? Por lo tanto, esta medida está absolutamente en contra de lo que es el tejido comercial español, el comercio de proximidad y nuestro modo de vida.

Efectos de la rebaja de la jornada laboral

P.- ¿Cree que las grandes empresas sí van a poder soportar la medida?

R.- La gran distribución en España tiene más flexibilidad porque ya tienen turnos partidos. Otra cosa es el tema de la conciliación, que yo ahí no entro. Es un poco más versátil. Son más flexibles en ese tema porque sólo tienen que ampliar los turnos. Ahí puede haber un incremento de personal, aunque cuando estas medidas se han aplicado en otros países, desde luego la conciliación se ha ido bastante al traste.

Lo que no ha ocurrido ha sido una creación importante de empleo. Al contrario, lo que es una gran empresa tiene más flexibilidad, pero evidentemente lo que intentan es ajustar al máximo los costes. El incremento de personal no compensa la destrucción de puestos de trabajo que hay en paralelo en el resto de las empresas. En España el 97% de las empresas son pequeñas y medianas. Por lo tanto, esta medida no se ha estudiado a fondo y, desde luego, no se han contemplado los problemas reales de nuestro país.

Si una empresa no es capaz de soportar estos costes, tendrá que cerrar. Ahí ya es cuando empiezan las cosas a complicarse. Creo que es imprescindible que tengamos una visión realista de la situación. El Ministerio de Economía tiene una visión lejana e irreal de lo que es el comercio y el Ministerio de Trabajo directamente ni se quiere sentar con nosotros para hablar de estas cosas. Queda muy bonito en un titular, puede servir para ganar un puñado de votos, pero creo que nos estamos jugando la realidad, el presente y el futuro de nuestro país.

P.- ¿Cuáles cree usted que son los principales problemas del mercado laboral español?

R.- Hay gente que nos compara con otros países y piensa que aquí se despide fácilmente. La economía tiene que tener un control por parte de las administraciones para que no haya abusos. Pero, a partir de ahí, hace falta flexibilidad y adecuación a lo que son los movimientos de la economía. Es lo que realmente permite crecer y ajustarse de una manera rápida cuando las cosas no van tan bien.

El querer imponer unas medidas absolutamente protectoras del empleo cuando la economía no lo soporta es irreal. Esto es dopar la situación. Por lo tanto, hay que tener una protección de los trabajadores, por supuesto. Hay vigilar enormemente que no haya abusos por parte de ningún empresario, pero también hace falta una flexibilidad para hacer atractiva la contratación.

Si todo son cargas y problemas a la hora de contratar, el empresario, ya sea el grande o pequeño, no va a contratar. Se está yendo absolutamente en contra del objetivo final, que es la protección de los puestos de trabajo. Aquí lo que interesa es la creación de puestos de trabajo. Si fomentamos esa creación y la facilitamos, España irá mucho mejor.

Nos podemos encontrar con situaciones como en otros países con medidas proteccionistas que han involucionado la economía. Lo que se consigue es todo lo contrario. Nos estamos encontrando algo parecido ahora con el mundo de la vivienda. Cuando se quiere acotar y cercenar el movimiento de las de las empresas, lo que la gente hace es retraerse. Si nosotros complicamos el tema de la contratación laboral, evidentemente se contrata menos y eso lo sufre el que se queda en paro.