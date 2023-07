Radiografía del sector de la hamburguesa en España: una tendencia en auge que capta adeptos a diario

Es innegable que en los últimos años las hamburguesas se han coronado como las reinas de la gastronomía en nuestro país. Cada vez es más gente la que prefiere esta alternativa frente a otras ofertas culinarias. Lo que antes era considerado una simple opción de “comida rápida”, se ha convertido en un alimento gourmet con el que deleitar los paladares con sus infinitas versiones de tamaños, formas y sabores.

Seguro que sabrías nombrar, casi sin pensar, varias marcas de cadenas hamburguesas que están presentes en nuestro país: las clásicas Mc Donald´s y Burger King, la mayor cadena española TGB – The Good Burguer, las expertas en marketing Goiko y Vicio, la valenciana The Fitzerald, o Five Guys y Carl´s Jr, entre otros. Y es que, no cabe duda, el sector está en alza. Según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa, las hamburgueserías aumentaron su cuota de negocio en casi un 30% y alcanzaron la cifra de 2.175 millones de euros.

El sector es también la reina del delivery, que explosionó con la pandemia y ahora parece haberse consolidado. Solo el año pasado, según datos de Uber Eats, se vendieron más de seis millones de hamburguesas a través de este canal, multiplicándose por tres entre 2020 y 2022.

Pero, ¿en qué se traduce todo esto? En que cada vez hay más competencia en un sector que pone a disposición de los consumidores toda una amplia variedad de oferta que en ocasiones, puede llegar a ser infinita. ¿Hay espacio para todos?

¿Mejorar la oferta disponible o crear nuevas marcas?

Hay grupos de restauración que, viendo el incremento de la demanda de los consumidores, optan por abrir nuevas marcas y hacerse hueco en un nicho de negocio que parece, o parecía, copado.

Aunque es hoy cuando parece que el sector está explosionando, la verdadera revolución se llevó a cabo hace 10 años, cuando dos nuevas cadenas decidían hacer frente a las gigantes americanas McDonadl´s y Burger King. The Good Burger, de la compañía Restalia, y Goiko, de un médico venezolano que decidió probar fortuna en nuestro país, decidieron arriesgarse y pelear contra las grandes. Y ambas lo hicieron con un posicionamiento diferente: TGB apostaba por un producto de calidad (donde destaca, por encima de todo, su pan de receta propia y la introducción en nuestro país de la técnica de cocinad smash); mientras que Goiko conseguía elevar el ticket medio y atraer a clientes. Lo cierto es que, tras estas dos marcas, el sector explosionó, y ambas ocupan un lugar muy destacado en este sector tan competitivo, particularmente TGB, que ya es la mayor cadena españolad de hamburguesas y con mayor proyección internacional

Desde entonces, la innovación para seguir atrayendo a un público cada vez más exigente ha sido constante. Hamburguesas cubiertas totalmente por queso derretido, con pan de colores o de Pretzel y hasta de masa madre, veganas que sustituyen la carne tradicional manteniendo todo el sabor, hamburguesas maduradas durante 30 días, o con ahumados con presentaciones dignas de spot de televisión.

El marketing, reina de la hamburguesa

En los últimos meses hemos visto cómo las campañas de marketing, con alguna polémica incluida, está centrando las estrategias de algunas cadenas, particularmente de Vicio, enseña joven que ha logrado hacerse un hueco a través de una inversión millonaria en campañas de marketing, lonas en los principales puntos de España incluidass, y que parece haberle quitado el trono a Goiko, quien durante un tiempo fue el niño malo del sector con sus campañas canallas.

Por el contrario, hay otras compañías que apuestan por seguir ajustando los precios aplicando las subidas imprescindibles ante el encarecimiento de costes, particularmente las tradicionales McDonalds o Burguer King, y TGB, quien sigue fiel a su lema massclusivo, la mejor calidad al mejor precio.

Otras cadenas como Five Guys siguen peleando por hacerse un hueco en España e intentar replicar el éxito de EEUU en nuestro país, si bien no les está resultando fácil y aún siguen con pérdidas. La valenciana The Fitzgerald también está consiguiendo hacerse un hueco, sin prisa pero sin pausa, mientras que otras como Black Turtle parecen no atravesar su mejor momento.

Lo que está claro es que los diferentes actores que conforman el sector de la hamburguesa en nuestro país necesitan seguir innovando de manera constante para intentar atraer a un público que cuenta con una ingente oferta a su disposición. Eso sí, parece que la tarta es bastante amplia.